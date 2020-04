Alerten que el pressupost de Salut és més baix que el de 2010 i demanen millores

El sindicat Metges de Catalunya (MC) insta el Govern a renegociar i renovar «substancialment» el pressupost de Salut que va aprovar divendres el Parlament. Segons un comunicat del sindicat difós ahir, «no només no reverteix les retallades sanitàries aplicades durant la darrera dècada, sinó que anul·la la més mínima capacitat de resposta de l'executiu per afrontar la despesa addicional provocada per la pandèmia del coronavirus». El secretari general de MC, Josep Maria Puig, sosté que la COVID-19 «ha posat al descobert el greu infrafinançament del sistema públic de salut i de la protecció social en general». A parer seu, els nous comptes «encara castiguen el sistema sanitari català amb 86 milions menys» que els comptes del 2010.

Segons Puig, si es té en compte la inflació acumulada, «la injecció econòmica actual està un 17% per sota de la de fa deu anys, quant a la capacitat real de compra».

«Aquesta situació de partida no augura res de bo per a la maltractada sanitat catalana», lamenta el secretari general de MC ,que al·ludeix les plantilles sanitàries que aquestes darreres setmanes «estan treballant fins a l'extenuació, amb jornades maratonianes i escassos equips de protecció individual davant el coronavirus». Metges de Catalunya ha recordat que el pressupost per a enguany és de 9.789 milions d'euros, un 1% per sota de la partida aprovada el 2010, que va ser de 9.875 milions, mentre que la despesa sanitària per càpita és de 1.293 euros, quatre euros menys que fa una dècada.

D'altra banda, Comissions Obreres valora l'aprovació dels pressupostos 2020, però reclama un consens de país i l'activació de la taula de diàleg social per adaptar-los a les necessitats immediates del teixit social i econòmic actual.

A més, treballadors de l'Institut d'Assistència Sanitària van protestar ahir al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt per les retallades dutes a terme a través dels decrets estatal i català el 2010. Van exigir la recuperació del «famós 5%», amb referència a la disminució del sou que van patir durant la crisi.



Continuïtat per als sanitaris

D'altra banda, representants de treballadors del Trueta van demanar durant la Mesa Sectorial de divendres que els sanitaris contractats per fer front a la crisi tinguin continuïtat un cop es tranquil·litzi la situació. «Si les llistes d'espera quirúrgiques ja eren llargues, després de la crisi encara ho seran més, faran falta més professionals i recursos», va explicar Maria Àngels Rodríguez, de Comissions Obreres. Finalment, van demanar que es reconegui la tasca dels sanitaris durant la crisi. L'ICS hi està d'acord i estan a l'espera de Salut.