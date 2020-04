El Bisbat recomana traslladar les primeres comunions a la tardor

El Bisbat de Girona ha fet arribar a totes les parròquies de la diòcesi la recomanació de traslladar les primeres comunions, que habitualment se celebren durant el mes de maig, a principis del nou curs escolar, tot i que deixa llibertat a cada parròquia perquè es reorganitzi de la manera que li sembli més convenient. El Bisbat va fer arribar el passat 16 d'abril un correu electrònic a les parròquies comunicant-los que, veient que la situació de la pandèmia impedirà celebrar-les al mes de maig com és habitual, el més recomanable és traslladar-les a principis del nou curs, és a dir, cap a setembre o octubre. Cada parròquia, però, tindrà llibertat per escollir la nova data que consideri més convenient.

Igual que en les escoles, la crisi de la Covid-19 ha impactat de ple en la catequesi. Algunes parròquies han continuat fent sessions online durant el confinament, mentre que d'altres envien als infants i joves material per treballar des de casa i altres han decidit esperar a què passi la pandèmia. Tot i això, el calendari no perdona i urgia prendre una decisió sobre les primeres comunions, que tradicionalment se celebren al mes de maig. Bisbats d'altres punts de l'Estat, com Ciudad Real o Toledo, van ser els primers en decretar l'aplaçament de les primeres comunions i confirmacions fins a la tardor, però el Bisbat de Girona va preferir esperar a passat Setmana Santa per analitzar la situació. I finalment, l'ha pres en forma de recomanació: en el correu electrònic enviat a les parròquies, s'indica que, analitzada la situació amb el bisbe, Francesc Pardo, han decidit recomanar a les parròquies que traslladin les primeres comunions a principis del curs vinent, és a dir, entre finals d'estiu i principis de tardor. Pel que fa a les confirmacions, també s'hauran de concretar noves dates.

Amb la idea que sí que treballa el Bisbat és en acabar el curs de catequesi tal com estava previst, és a dir, que aquelles parròquies que encara n'estan fent aturaran les sessions al mes de juny, tal com estava previst. De tota manera, el més probable és que, posant la vista en la celebració de comunions i confirmacions a la tardor, les parròquies mantinguin algun tipus de contacte amb els infants al llarg de l'estiu.

D'aquesta manera, el Bisbat de Girona continua treballant per adaptar-se als nous reptes que van apareixent derivats de la crisi del Covid-19. Sense dubte, un dels més grans es va produir durant la Setmana Santa, ja que el confinament va impedir la celebració de processos i misses. Tot i això, el bisbe, Francesc Pardo, va oficiar algunes de les celebracions des de la Catedral que es van retransmetre amb gran èxit per Internet. Es tracta d'una iniciativa que també s'ha dut a terme en altres parròquies, com la de Vilobí d'Onyar o Sant Jaume de Salt, on també s'han retransmès algunes celebracions de missa per internet.

Tot i això, hi ha algunes activitats que s'han hagut de cancel·lar de manera definitiva. Per exemple, aquesta setmana es va anunciar que, degut a la greu situació derivada de la pandèmia, la Junta de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona ha decidit cancel·lar la Peregrinació Diocesana a Lourdes, que es preveia fer del 23 al 27 de juny de 2020.