Extutelats s'ofereixen per treballar al camp

Prop d'un centenar d'extutelats gironins s'han posat en contacte amb Girona Acull per saber què han de fer per treballar durant els mesos de recollida de la fruita. Des de l'entitat donen per fet que més del 90% dels interessats hi aniran «encara que sigui per tres mesos». A partir de l'aprovació del decret que els permet accedir a un lloc de feina com a temporers, Girona Acull no ha parat de rebre trucades per part d'aquest col·lectiu.

La Plataforma Girona Acull és una organització nascuda el 2016 en plena crisi dels refugiats sirians que arribaven a Europa. El seu portaveu, Karim Sabni, diu que l'Estat fa servir els extutelats com a «treballadors Kleenex» i denuncia «el cinisme» de l'administració. Sabni diu que els joves saben que un cop passada la temporada tornaran a estar en situació irregular. «Quan dones molt poc a qui no té res, sembla que sigui molt», assenyala.

Això no obstant, els extutelats per la Generalitat a les comarques de Girona veuen amb bons ulls la mesura del govern espanyol de poder treballar durant la campanya de recollida de la fruita. Més d'un centenar d'aquests joves de la província s'han posat en contacte amb Girona Acull, per tal que tenir més informació sobre com poden acollir-se a aquesta mesura, i suplir la falta de personal provocada pel coronavirus.

Tot plegat, després que el portaveu de l'entitat, Karim Sabni, pengés un vídeo en àrab a la xarxa que molts d'aquests joves han compartit.

En el vídeo, però, Sabni recorda que la regularització només es contempla pels mesos de feina, i que després tornarien a la irregularitat administrativa actual. Un fet que «no els importa» segons el portaveu de Girona Acull, que assegura que «la immensa majoria» apostarà per anar a treballar tot i saber que només serà per poques setmanes. Les contractacions per a la campanya agrària es mantindran actives mentre hi hagi necessitat de personal.

Sabni revela que alguns d'ells fins i tot prefereixen treballar sense cobrar «abans que està parats sense fer res». «És el què passa quan dones molt poc a algú que no té res. Que pot semblar que sigui molt», assenyala.



Una mesura «cínica»

Sabni, però, ha carregat contra el decret i el «cinisme» del Govern espanyol de qui lamenta que regularitzi els treballadors «segons la seva conveniència». En aquest sentit, explica que des de Girona Acull, juntament amb altres col·lectius, treballen per tal que el l'executiu de Sánchez «rectifiqui» i, almenys, mantingui el permís de treball un cop hagi acabat la temporada de recollida de la fruita. «Aquesta manera de fer servir les persones per alguna cosa i després que s'espavilin és molt cínica i poc rigorosa. Nosaltres no som qui per dir si han d'anar a treballar o no, però és una utilització Kleenex de treballadors que ens sembla irresponsable», assenyala Sabni.



Compres «antiracistes»

Una de les campanyes que ha tirat endavant Girona Acull els últims mesos han estat les compres «antiracistes». Es tracta de donacions que fan els ciutadans que volen a l'entitat i aquesta les reparteix entre les persones més vulnerables. Entre aquests col·lectius, la gran majoria són immigrants que no tenen regularitzada la seva situació a l'Estat i que «malviuen» alguns d'ells al carrer.

Sabni recorda que en una crisi els que estan al darrera de tot són aquestes persones ja que molts d'ells no poden ni empadronar-se a la ciutat on resideixen.

«Molta gent ens pregunta si poden accedir a un ajut i que per un tema de racisme institucional, els serveis socials no arriben a ells i nosaltres intentem ajudar-los perquè puguin fer la compra», explica Sabni.

De moment, Girona Acull ha repartit més de 1.700 euros de donacions de persones que han col·laborat amb l'entitat. La intenció de l'associació és ajudar, i si cal, crear un fons per tal de poder garantir un mínim a aquestes persones mentre segueixin desemparades.