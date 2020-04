Lleuger repunt en el nombre d'hospitalitzats per coronavirus a Girona

El nombre de pacients hospitalitzats per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona va viure un lleuger repunt de sis persones ahir, si bé continuen per sota del mig miler. En total, són 493 els malalts que segueixen ingressats en els diferents centres de la Regió Sanitària. El que no va incrementar és el nombre de malalts en estat greu, que es va mantenir en 63 persones. El pitjor moment als hospitals respecte al nombre de malalts ingressats va ser el 5 i 6 d'abril, amb 654 i 644 persones hospitalitzades. A partir del dia 10, es van reduir per sota dels 600 però no va ser fins divendres que, per primer cop, n'hi havia menys de 500.

La bona notícia és la caiguda de professionals que estan contagiats per COVID-19. Segons va informar el Departament de Salut, ahir n'hi havia 310 a les comarques de Girona, això són divuit treballadors menys que divendres.

D'altra banda, segons dades del Departament de Salut de divendres a la nit, a la Regió Sanitària de Girona havien mort un total de 530 persones, disset més des de la darrera actualització. D'altra banda, es van registrar 295 casos nous i ja la xifra total s'eleva a 4.438 contagiats.



Hospitals comarcals

Quant als hospitals comarcals, a Olot ahir es van donar dues noves altes i actualment hi ha 12 pacients ingressats per coronavirus. Hi ha un total de 27 professionals del centre afectats. No hi ha nous casos ni noves defuncions per tercer dia consecutiu.

A la Fundació Salut Empordà es va registrar un nou cas positiu i el total arriba a 275. D'altra banda, hi va haver tres altes hospitalàries i ja n'acumulen 124. Pel que fa als professionals, s'han produït 95 casos positius, 77 dels quals ja s'han pogut reincorporar a la feina. Ahir no n'hi va haver cap de nou.

A l'hospital de Blanes es va registrar una nova mort i ja en sumen un total de 19. D'altra banda, es va registrar una nova alta i hi ha quinze pacients ingressats.

Finalment, l'hospital de Campdevànol acumula 102 casos diagnosticats i vuit defuncions, les mateixes que els darrers dies. Els Serveis Integrals del Baix Empordà no van aportar noves dades, les actualitzen cada dimarts i dijous.

A Catalunya, divendres es van afegir 306 noves defuncions al nombre total de morts, que arriba als 9.492, segons van registrar les funeràries. Són 170 més que l'increment de l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 47.633 positius i n'hi ha 92.889 de possibles. La xifra global és de 140.522 (6.661 més que dijous). De les 9.492 morts, 2.711 han estat en una residència (90 més), 549 al domicili (6 més) i 108 en un sociosanitari (3 més). La resta són morts en hospitals o no classificables per manca d'informació



Lleuger repunt a Espanya

Espanya ahir va sumar 378 morts per coronavirus. Això suposa un lleuger repunt d'onze víctimes respecte als 367 morts de divendres, que va ser la xifra diària més baixa registrada des del 21 de març. En total, l'epidèmia ja s'ha saldat amb un total de 22.902 vides al país, si bé és cert que per segon dia consecutiu el nombre d'altes (3.353) va tornar a superar el de nous contagis (2.944), i per tant, segueix en la línia de l'afirmació de divendres del ministre de Sanitat, Salvador Illa: «Ara sí, estem doblegant la corba» tot i que va demanar «fugir de qualsevol eufòria excessiva». En xifres totals, ja hi ha 95.708 recuperats de la COVID-19 a l'Estat i 205.905 persones que han donat positiu confirmat per PCR (223.759 incloent-hi els pacients amb test d'anticossos). Les dues comunitats amb més curats ahir són Madrid (690) i Catalunya (615).

D'altra banda, va admetre que actualment un dels problemes és la complexitat a l'hora d'interpretar les dades, ja que les que ofereix des de fa uns dies el Ministeri, inclouen els positius en tests serològics o d'anticossos, que són dues proves que no detecten el virus sinó la resposta immunològica. Per aquest motiu, moltes vegades revelen contagis previs o bé contagis que no es poden ubicar en el temps. En aquest sentit, Simón va subratllar que augmentar la capacitat de proves és un dels objectius però els resultats que aporten –va matisar– «estan distorsionant» les sèries i «generen unes dificultats» per interpretar la informació que s'hauran d'anar resolent.

Finalment, va afirmar que els tècnics del Ministeri de Sanitat no proposaran proves massives per detectar el coronavirus en persones asimptomàtiques, preguntat pels tests que es plantegen en empreses o en el futbol, tot i que va puntualitzar que això no vol dir que les companyies no en puguin fer si s'ajusten a les recomanacions dels experts i a les decisions que s'aprovin en altres nivells. Amb tot, Simón va advertir que fer aquestes proves sense voluntat d'estudi o cribratge pot «generar situacions en què s'hagin d'utilitzar recursos de la sanitat pública, de l'atenció primària o hospitalària, que utilitzem tots, sense un