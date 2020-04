Sánchez: El 2 de maig es podrà sortir a fer activitat física individual i passejar

El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciat ahir al vespre que si les sortides amb nens i nenes menors de 14 anys no provoquen un augment de contagis, a partir del 2 de maig els ciutadans podran sortir a fer esport i passejos.

Sánchez, en una compareixença des del palau de La Moncloa, va demanar a les famílies que a partir d'avui, quan un adult surti al carrer amb els més petits i dins de les condicions establertes, actuï amb responsabilitat i amb «la màxima seguretat». Complir aquests requisits «rigorosament» és «importantíssim» perquè no es contagiïn els que surtin i, així, no contagiïn els altres.

El president va deixar clar que si aquesta «prudència» queda corroborada, cosa de la qual no té dubte, segons va dir, hi haurà successives mesures d'alleujament, i una d'elles serà que a partir del 2 de maig, si la propagació segueix continguda, es podrà sortir a fer activitats físiques i passejos.

Sánchez també va respondre al president de la Genelitat, Quim Torra, que qui decideix sobre com podran sortir els nens menors de 14 anys als carrers des d'aquest diumenge és el Ministeri de Sanitat i que la instrucció que ha donat és «clara», de 9 del matí a 9 del vespre. El president va explicar que aquest horari permet als pares treballadors adaptar el seu horari a la passejada amb els fills, una «lògica senzilla». Va rebutjar així la pretensió del dirigent autonòmic d'establir horaris per a la sortida dels nens a Catalunya.

Sánchez va posar èmfasi que totes les mesures que es prenguin per al desconfinamient seran les mateixes per a tot el país, encara que s'apliquin a diverses velocitats i per diferents zones, perquè el virus no coneix fronteres, va afegir diverses vegades. «És important fer pinya i deixar de banda altres qüestions que no hi tenen res a veure», va dir.

També va anunciar que dimarts portarà al Consell de Ministres el pla de desescalada, que serà realitzada de forma «gradual, asimètrica i coordinada» a partir del mes de maig i sobre la màxima de la «prudència». El pla, segons va explicar, estarà basat en el criteri dels experts. «No recuperarem de cop tota l'activitat i la mobilitat, sinó per etapes», va assenyalar el cap de l'executiu, qui a més va especificar que aquesta transició es realitzarà a diferent velocitat en funció del territori.

La «màxima coordinació» per a això, va dir, dependrà d'un quadre de comandaments guiat per «marcadors d'ordre quantitatiu i qualitatiu que seran accessibles al públic perquè des de qualsevol part es puguin conèixer els criteris objectius que fonamenten les decisions cap a aquesta nova normalitat».