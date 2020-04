Els nens surten de casa després d'un mes i mig de confinament

Carrers, passejos, camins rurals i platges de les comarques de Girona tenien aquest diumenge un aspecte ben diferent al de les darreres setmanes. Tot i que el dia ha acompanyat, la sortida de fills menors de catorze anys amb els seus pares per prendre l'aire o jugar ha estat esglaonada.



A les nou del matí, al passeig del Mar de Sant Feliu de Guíxols, la majoria de vianants eren persones que anaven a comprar o bé treien el gos. Cap a les deu, s'ha animat i ja es podien veure alguns menors pel carrer. Ha estat cap al migdia quan l'afluència de pares i fills ha estat més notòria, això sí, guardant la distància de seguretat. Els petits contents per poder sortir, mentre que els pares critiquen que només un dels membres de la parella pugui acompanyar-los.

Les criatures han pogut tornar a sortir pels carrers de Girona després d'un mes i mig confinats. Els més matiners han acompanyat als seus pares a comprar el pa i l'esmorzar, molts amb mascareta i agafats de la mà. Tot i que no s'han registrat aglomeracions, el degoteig de pares i fills ha estat constant perquè el temps ha acompanyat.

"Els nens esperaven amb molta il·lusió poder sortir", ha explicat Laia Martorià, que ha aprofitat per passejar amb el seu fill Miquel. Alguns han optat per caminar pel barri vell, altres han optat per anar en patinet o bicicleta per la vora de l'Onyar i els més moguts han preferit córrer. Cap d'ells, però, ha pogut entrar als parcs, que continuen tancats.