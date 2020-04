El Trueta comença a concentrar els pacients COVID-19 en una planta

En aquests moments, l'hospital Trueta compta amb quatre UCIs obertes, dues menys que la setmana passada. La número 3 i 5 s'han tancat i s'han derivat els vuit malalts crítics que hi restaven a la planta 9 B oberta dimecres passat, segons es va informar en la reunió del Comitè de salut i seguretat del Trueta. La delegada de Comissions Obreres, Maria Àngels Rodríguez, va explicar a Diari de Girona que l'objectiu de l'hospital és «concentrar tots els pacients amb coronavirus en una sola planta i, d'aquesta manera, la resta d'espais es desinfectin i puguin tornar a l'activitat d'abans de la crisi». De fet, l'UCI 3 abans era l'hospital de dia i la 5, urgències pediàtriques –unitat traslladada a l'hospital Santa Caterina.

Fins divendres, hi havia 43 pacients crítics ingressats, 17 de semicrítics, 40 pacients ingressats a hospitalització convencional i 6 pacients a domicili.

Quant als quiròfans, de moment n'hi ha dos d'oberts i es fan intervencions inajornables, sobretot a pacients oncològics. També s'espera que se n'obrin més però, a diferència dels hospitals comarcals, «el Trueta encara no té previst reprendre altres activitats de menys urgència».

Durant la reunió, també es va constatar que s'espera una normativa nova sobre com s'hauran d'obrir les consultes externes, ja que es veu un gran problema per la quantitat de gent que cada dia s'atén en aquest servei, en condicions normals. Comissions Obreres va demanar si es podran posar mampares de protecció per al personal administratiu i l'ICS va dir que arribaran «properament».

D'altra banda, fins divendres al matí hi havia 76 professionals que han donat positiu, i 10 pendents de resultat. També hi ha un professional ingressat. Quant a material de protecció, a principis de setmana van arribar més mascaretes FPP3 i, en aquests moments, els treballadors constaten que falten més bates d'un sol ús.