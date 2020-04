Alzheimer: musicoteràpia per alleugerir el confinament

Els canvis de rutina durant la crisi sanitària han afectat el benestar de les persones amb Alzheimer i els cuidadors –en el 80% dels casos, familiars directes–, que, durant aquests dies, estan tancats a casa sense poder comptar amb les teràpies i activitats d'estimulació cognitiva que fan als centres i hospitals de dia. Confinament i Alzheimer són mala combinació i així ho indiquen entitats i metges, que han vist com incrementaven les alteracions de la conducta i s'accentuaven episodis de desorientació.

Davant d'aquesta situació, la musicoterapeuta Mònica de Castro impulsa amb el seu equip el projecte #compassats ( www.compassats.cat o a través del Twitter i Facebook), que des del 6 d'abril planteja cada dia una activitat per fer durant el confinament. Amb l'actor i presentador selvatà Quim Masferrer entre els ambaixadors, molts músics hi han col·laborat i han enviat gravacions de cançons fetes des de casa, entre ells, estudiants del Taller de Músics, de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i cares conegudes com ara Ramon Mirabet o el cantant de Gossos, Natxo Tarrés.

«Són recursos amb base musicoterapèutica, però és impossible que sigui una sessió de musicoteràpia sense la interacció amb un professional», explica De Castro a Diari de Girona. A partir de cançons de dos minuts, es treballa amb les tècniques de cant, audició i ritme (com percussió corporal i ball) adreçades a persones amb Alzheimer o altres demències, si bé és cert que l'Alzheimer n'és la causa més comuna, entre un 60% i 70% dels casos segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

«Proposem dos nivells d'activitat (dues alternatives) dins el vídeo i tot i així, pot ser que una persona que estigui a una fase molt final d'una demència no pugui fer aquestes activitats. Si més no, però, pot escoltar la música», va destacar. «Les respostes que estem començant a rebre van per aquí: alguns fan les activitats i altres simplement escolten la cançó», va explicar De Castro. De fet, els metges convenen que escoltar música ja és per si mateix beneficiós per als qui pateixen el deteriorament del comportament, la memòria i l'intel·lecte. I si poden, també moure el cos. «El ball és la millor medicina que hi ha avui dia per a la malaltia d'Alzheimer», sosté el doctor Toni Turon, coordinador de la Unitat de Trastorns Cognitius del servei de neurologia, a l'hospital de Santa Caterina de Salt. «És fantàstic, perquè pel que fa a l'estat d'ànim té uns efectes molt positius i també estimula tot el que és la psicomotricitat», detalla el doctor Turon. «És una de les activitats que més s'han de recomanar: el ball. Com bonament es pugui», puntualitza.

Canvi de rutina i conseqüències

Durant aquestes setmanes de confinament, metges i entitats com la Fundació Alzheimer Catalunya han detectat un increment d'alteracions de conducta i un risc de davallada en l'àmbit cognitiu per l'empobriment d'estimulació, ja que han hagut de deixar d'anar als hospitals i centres de dia.

«A mesura que ha anat passant el temps del confinament, ens trobem amb un increment d'alteracions de conducta pel fet d'estar confinat, de la monotonia, de no poder sortir o de no recordar el motiu pel qual s'ha d'estar confinat», explica Turon, a més de posar en valor la tasca dels equips d'atenció primària per donar suport al «tràngol» que viuen també els cuidadors. Els canvis de rutina expliquen bona part de les alteracions de conducta i els episodis creixents de desorientació. Per aquest motiu, en la mesura que es pugui, els metges recomanen mantenir els hàbits. «Llevar-se a una prudent, entre les 8 i 9 del matí, mantenir les rutines d'higiene, esmorzar i fer alguna activitat de distracció», indica. En aquest sentit, el neuròleg també proposa activitats fàcils de fer a casa per millorar l'atenció i la memòria, com ara la lectura, el càlcul, revisar àlbums de fotos o identificar el que es pot veure des de la finestra. A més, també proposa involucrar-se en tasques de la llar, com cuinar.

El projecte #compassats, per la seva banda, busca mitigar els efectes del confinament posant èmfasi en els exercicis d'atenció plena. Els estils i perfils dels músics també són diversos i això permet, per exemple, reptes lingüístics com ara identificar els instruments que apareixen al vídeo, i recordar si allò que el músic toca és un saxofon, una guitarra o un piano.