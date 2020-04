Augmenten per tercer dia consecutiu els ingressats per coronavirus a les comarques gironines

Les persones ingressades per coronavirus en hospitals de les comarques gironines han augmentat per tercer dia consecutiu. Des del 24 d'abril, quan per primer cop en un mes el nombre d'hospitalitzacions es van situar per sota de les 500, han incrementat dia rere dia.

Divendres passat, amb 487 hospitalitzacions, es va registrar la xifra més baixa des que el Departament va començar a informar sobre el nombre d'hospitalitzacions. Va ser el 31 de març i aleshores hi havia 569 pacients ingressats per la covid-19. Dissabte va augmentar fins a les 493, diumenge hi va haver l'increment més gran amb 38 pacients més (un total de 531) i aquest dilluns continua la tendència a l'alça amb 540 ingressats, nou més que ahir.

Segons les dades de Salut, també hi ha hagut un lleuger repunt en els pacients amb covid-19 en estat greu, dels 61 d'ahir a 62.

La dada positiva que manté la tendència a la baixa és la de professionals sanitaris contagiats. Actualment, n'hi ha 295, quinze menys que diumenge, El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats. Des d'aquell moment s'ha reduït la xifra diàriament.

