Les autonomies rebutgen davant Sánchez una desescalada per províncies

El president del Govern, Pedro Sánchez, es va trobar amb objeccions al seu pla de desconfinament durant la setena Conferència de Presidents autonòmics celebrada per la crisi del coronavirus. El cap de l'Executiu els va explicar que els experts que assessoren el seu Govern sobre la COVID-19 li van aconsellar que el desglaç de les mesures restrictives es faci per províncies. Segons El Periódico, la idea va trobar objeccions, almenys, dels dirigents de Catalunya (JxCat-ERC), Galícia (PP), Castella i Lleó (PP), Extremadura (PSOE), Aragó (PSOE) i Comunitat Valenciana (PSPV-PSOE) perquè consideren que seria millor fer-ho per àrees de salut, un marc geogràfic inferior al de la província. Sánchez va prendre nota de la queixa i es va mostrar obert a que es debati avui a la reunió tècnica que els consellers autonòmics tindran amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa. El president del Govern central vol aprovar el pla de desescalada al Consell de Ministres de demà.

En tot cas, Sánchez va comunicar als presidents de comunitats i ciutats autònomes que seria l'Administració central la que fixaria les «regles comunes» que tots hauran de seguir per a la desescalada. Així ho va manifestar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que va recordar que l'estat d'alarma estableix el comandament únic de l'executiu central, encara que «molta part operativa» per posar en pràctica les mesures «requereix de la col·laboració entre els diferents nivells d'administració». Així, el que va proposar el president és «una desescalada asimètrica en funció de la situació i capacitat de resposta», acordant les zones a desconfinar, sempre dins d'una «mètrica comuna».



Reunió avui amb els consellers

«Les activitats que es vagin obrint són comunes, però això no significa que no hi hagi una part molt important a gestionar per part de les comunitats autònomes», va remarcar el ministre, qui va avançar que avui es convocaria una reunió amb els consellers regionals perquè transmetin les seves propostes de cara a l'aprovació del pla de desescalda que aprovarà dimarts que ve el Consell de Ministres.

D'aquesta manera va contestar Illa a les reclamacions que van plantejar els presidents autonòmics en la videoconferència amb Sánchez. El lehendakari, Iñigo Urkullu, i el president de la Generalitat, Quim Torra, són els que ses van mostrat més crítics amb l'actuació de l'executiu, i tots dos van demanar recuperar les seves competències. Torra va demanar una vegada més gestionar aquesta fase des de les autonomies perquè en el confinament «la centralització no ha funcionat».