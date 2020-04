«Els gossos també pateixen falta d'exercici amb el confinament»

Les restriccions del confinament no només afecten els humans, sinó també els peluts de quatre potes amb què un gruix important de la població conviu a les llars. Les necessitats dels animals de companyia també han de ser ateses, per la qual cosa treure el gos a passejar és una de les excepcions contemplades en l'estat d'alarma des de l'inici. Es recomana que siguin sortides curtes i alguns ajuntaments han limitat a 200 metres la distància amb el domicili. Tot i això, el personal sanitari, gent gran o malalts de coronavirus tenen dificultats per fer-ho i aquí entren en joc les residències canines, que a més permeten als gossos tenir més mobilitat durant aquests dies.

«Amb el confinament, els gossos també pateixen falta d'exercici», explica en Daniel Roig, propietari i director tècnic de la residència canina VilaDescans de Cabanes, amb qui l'Ajuntament de Figueres ha signat un conveni per acollir gossos de malalts de COVID-19, sensesostre i personal sanitari. La iniciativa es va impulsar fa dues setmanes pensada per a treballadors de l'hospital de Figueres, sociosanitari Bernat Jaume o de residències, tal com ha explicat la regidora de Medi Ambient, Sònia Trilla.

La setmana passada, es va ampliar l'acord i s'inclou un servei de recollida per facilitar que els propietaris compleixin les restriccions de mobilitat. «Som un servei essencial i no podem tancar», destaca Roig.

De moment ja han fet al voltant d'una desena de serveis de personal sanitari, tant d'ambulàncies com d'infermeria i metges, que durant les guàrdies per la crisi del coronavirus els han deixat el gos perquè no li podien donar l'atenció que requeria l'animal. Per als treballadors dels centres de salut de Figueres el servei és gratuït, gràcies a l'acord amb l'Ajuntament, així com per als malalts empadronats a la ciutat.

A les instal·lacions de la residència canina, els gossos surten quatre hores al matí i dues a la tarda, en un pati tancat on poden córrer lliurement. L'intercanvi amb els propietaris del gos es fa seguint totes les precaucions per mantenir el mínim contacte possible, amb guants i mascaretes. No accepten corretges ni cap objecte de l'animal i les primeres hores al centre procuren no tocar-lo en excés com a prevenció, i recorden que els gossos no s'infecten de la COVID-19 però poden ser portadors passius amb partícules virals al pelatge.





Anul·lació de reserves

El confinament i l'anul·lació de viatges i reserves durant la Setmana Santa també els ha afectat amb cancel·lacions de reserves. «Ens ho han anul·lat tot», lamenta Daniel Roig, qui assegura que actualment estan facturant el 25% del que ho farien en una situació normalitzada. L'espai té capacitat per a 30 gossos i aquests dies a les instal·lacions n'hi ha una desena. De cara a l'estiu, també preveu un ritme de treball baix. «És tot una cadena», diu. «Quan acabi el confinament, tothom tornarà a treballar però costarà que la gent viatgi», considera. Segons les seves estimacions, calcula que al tancament de l'any la facturació haurà caigut un 50%.