Els hospitals gironins ja tornen a tenir més de mig miler d'hospitalitzats

El nombre d'ingressos hospitalaris per covid-19 segueix a l'alça. Si dissabte els hospitals gironins havien notat un lleuger repunt amb sis nous pacients hospitalitzats, la xifra de nous ingressos ahir va ser de 38, és a dir, més de sis vegades superior. Així doncs, es torna a superar la barrera del mig miler d'hospitalitzacions que s'havia aconseguit rebaixar el divendres, amb un total de 531. D'aquests, 61 són pacients en estat greu.

Segons les dades del Departament de Salut de dissabte, la demarcació de Girona registrava ja un total de 4.553 casos positius de covid-19, tant per prova PCR com per test ràpid, 115 més que el dia anterior. A més, hi havia també 10.049 casos sospitosos. El nombre de noves víctimes mortals va ser dissabte de 14, que sumades a les 530 que ja s'havien comptabilitzat, sumen un total de 544 defuncions, comptant tant els casos positius com els sospitosos. D'aquestes, 114 van tenir lloc a residències. D'altra banda, es van donar 23 noves altes, que ascendeixen a un total de 1.633.

Per comarques, l'hospital d'Olot ja compta el quart dia sense cap nova defunció. A més, ahir va recuperar 4 treballadors sanitaris que es van poder reincorporar a les seves tasques després d'haver superat el virus. Encara hi ha, però, 23 professionals afectats. En aquest centre hi ha un total de 24 pacients ingressats per la covid-19, dos més que el dia anterior.

Els centres alte-mpordanesos gestionants per la Fundació Salut Empordà van detectar dos nous positius, amb un total de 277 des que va començar la pandèmia. La notícia positiva és que no es va lamentar cap nova defunció, deixant el total estable en 21, i es van donar dues noves altes mèdiques, i ja són 126 els pacients recuperats.

A l'hospital de Blanes es van produir ahir 5 nous ingressos i una defunció. Ara mateix, hi ha 18 pacients ingressats per coronavirus al centre. La nota positiva és que també una persona va ser donada d'alta. També a la Selva, el centre sociosanitari de Lloret de Mar va lamentar una nova defunció, la segona des que va començar la pandèmia. A més, hi ha 43 pacients hospitalitzats.

A l'hospital de Campdevànol es manté estable el nombre de defuncions des del dimarts passat, amb un total de 8. Durant la jornada d'ahir, tampoc es va diagnosticar cap nou pacient amb coronavirus i el nombre segueix en 102. Hi ha 7 pacients hospitalitzats i 9 sanitaris afectats. A més, ja s'ha donat l'alta a 64 pacients.

A Catalunya, 154 noves morts

Pel que fa a tot Catalunya, segons les dades facilitades pel Departament de Salut el dissabte, el nombre de víctimes mortals a causa de coronavirus ascendia ja a 9.646, 154 més que el dia anterior, comptant casos positius i sospitosos. Tot i això, aquest increment era pràcticament la meitat que el dia anterior, quan va ser de 306, i va recuperar els nivells de dijous.

De les 9.646 defuncions, 5.052 es refereixen a casos confirmats per prova diagnòstica, mentre que 4.594 fan referència a casos sospitosos. Del total, 2.772 han tingut lloc a residències, 5.613 en centres hospitalaris, 110 en centres sociosanitaris, 557 a domicilis i 594 en localitzacions no classificades per falta d'informació.

El nombre de casos confirmats per prova diagnòstica (tant PCR com test ràpid) va ser de 48.273, 640 més que el dia anterior. A més, hi havia 97.922 casos pendents de confirmació.

El nombre de pacients que ja han superat la malaltia ja s'eleva a 27.379, dels quals 304 van ser donats d'alta el dissabte. Tot i així, durantla jornada de dissabte el nombre d'altes mèdiques va quedar per sota del nombre de nous diagnòstics positius per coronavirus.