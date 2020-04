Illa vol garantir la capacitat dels hospitals abans de la «transició»

Desconfinament. El ministre de Sanitat confirma que la gent gran també podrà sortir a passejar i no descarta que l'estat de l'arma pugui allargar-se.

l reforç de l'assistència sanitària, la vigilància i contenció del virus i les mesures de protecció col·lectiva són els eixos que el Ministeri de Sanitat avisa que cal assegurar abans de començar el desconfinament. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, van fer entrega ahir al president del Govern, Pedro Sánchez, de l'informe tècnic on es recullen les recomanacions per a «l'estratègia de transició». Una vegada els quatre eixos s'hagin desenvolupat suficientment, es podrà avançar cap a la mobilitat i l'activitat laboral. A banda d'això, Illa també va confirmar ahir que les persones grans podran sortir també a partir del dos de maig. Pedro Sánchez va anunciar dissabte que es podrà sortir durant una hora al dia, per fer esport o passejar, però havia deixat en mans de Sanitat establir si aquest col·lectiu se'n podria beneficiar. Illa tampoc va descartar que l'estat d'alarma vagi més enllà del 9 de maig, tot i que la decisió recau en el president.

L'informe defensa que cal garantir la capacitat tant dels hospitals com dels centres d'atenció primària. L'objectiu del pla és recuperar la qualitat d'assistència per als pacients que no tinguin covid-19, així com assegurar les instal·lacions adequades per als pacients que sí que el tinguin. Caldrà que els hospitals puguin actuar davant de possibles rebrots de la malaltia i noves onades epidèmiques. Per poder dur això a terme, Sanitat recomana que els centres disposin de reserves d'equips de ventilació i de medicament per al tractament dels pacients en estat crític. El Ministeri incideix en què cal que els centres puguin fer diagnòstics precoços i es pugui aïllar els casos infectats. Illa i Simón també parlen d'implementar les consultes telemàtiques, així com l'ús d'aplicacions i eines informàtiques per detectar casos i fer-ne el seguiment. Illa va ressaltar que el Govern actua «amb molta prudència» i veu un «horitzó molt precipitat pensar que l'estat d'alarma es pot acabar en els pròxims 15 dies». Una altra estratègia del pla és la identificació i contenció de fonts de contagi. L'informe recomana assegurar el diagnòstic de les persones que presentin símptomes i aïllar-ne ràpidament els casos. Si fos necessari, Sanitat diu que «s'haurà d'habilitar capacitat hotelera per fer l'aïllament». Les recomanacions incideixen en què cal identificar els focus, com ara en residències, i tractar les que estiguin infectades.