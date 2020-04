Olot modifica el POUM per definir les àrees comercials del nucli antic

L'Ajuntament d'Olot, en el seu últim ple, va aprovar modificar el Pla d'Ordenació Municipal Urbanística (POUM) amb la finalitat de definir les àrees del nucli antic. L'acord va tirar endavant amb els vots a favor de JuntsxCat i el PSC. La CUP es va abstenir i ERC va votar-hi en contra. El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell (JuntsxCat), va valorar la modificació com a «interessant i procedent per conservar i mantenir l'activitat comercial».

La modificació estableix les zones on els baixos han de tenir una finalitat comercial. Güell va afegir que la modificació també servirà per protegir zones que són important per l'interès públic. Va concretat les places.

El regidor va plantejar que definides les zones comercials i d'interès públic, la modificació fa possible regular els garatges en planta baixa de cara a afavorir les rehabilitacions i les regeneracions urbanes sobre la base de l'establiment d'habitatges en planta baixa. Va concretar que a partir de la nova regulació serà possible fer garatges en carrers on no hi ha activitat comercial i, en canvi, no se'n podran fer a les places Capdenmàs i la Pia Almoina. Va precisar que els garatges només podran tenir una obertura.

És a dir, no pot existir un accés d'entrada i un de sortida. Güell va apuntar que la modificació cobreix un buit en una normativa que data del 2002. Segons ell, llavors era molt difícil «fer un estudi de detall tan concret i pormenoritzat com s'ha fet ara». En aquest sentit, va agrair al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya l'aportació d'un estudi que ha estat fonamental per al treball dels tècnics de l'Ajuntament d'Olot.

En les intervencions, Adriana Roca, de la CUP, va manifestar que la modificació els planteja molts dubtes. Va considerar que la proposta presentada li semblava més raonada que les anteriors. Roca va va valorar que als baixos dels edificis, a més de garatges, s'hi podrien fer habitatges.

Josep Guix (PSC) va valorar com a molt rellevant l'aprovació pel fet que ha de solucionar la voluntat de voler un comerç viu i actiu a la zona i alhora desitjar que hi hagi gent que hi visqui. Guix va proposar mes aparcaments privats al perímetre del barri vell i la redacció d'un Pla Especial de l'Illa del Carme.

La portaveu d'ERC, Anna Barnadas, va ressaltar la feina de l'arquitecte. Això no obstant, va recordar que el seu grup fa temps que demana un pla especial pel barri vell. Encara va plantejar que «no hi ha un pla especial de l'Illa del Carme i que no existeix una guia general que marqui on s'han de recuperar comerços». Va definir la modificació com un pla de mobilitat i va valorar-lo com «començar la casa per la teulada».

Va considerar que, abans de fer una modificació, s'hauria d'haver estudiat la demanda comercial i haver fet una planificació segons la demanda.

Al final, Jordi Güell (JuntsxCat) va recordar que existeix un pla general vell però que «serveix per fixar colors i materials». Va assenyalar que els tècnics treballen sobre la base d'aquest pla i el tenen en compte a l'hora de prendre decisions. Va lamentar el vot en contra dels republicans i va considerar que la proposta del PSC de fer aparcaments perimetrals és bona perquè la gent vagi al barri vell, però no és bona perquè la gent hi vagi a viure. Va recordar que fer atractiva la vida al nucli antic és bàsic perquè la gent decideixi establir-hi un habitatge.