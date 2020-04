Càmpings gironins renuncien a obrir i ja donen per perduda aquesta temporada

Alguns càmpings de les comarques gironines donen ja la temporada turística per perduda i han decidit no obrir portes aquest estiu. Consideren que no els sortiria a compte la despesa de posar en marxa les instal·lacions per únicament un parell o tres de mesos en els quals, a més, molt probablement no arribin clients estrangers, el seu principal nínxol de mercat. La patronal del sector a Girona no es pronuncia encara al respecte i no disposa, de moment, de dades sobre quants càmpings han decidit romandre tancats, si bé reconeix que en aquests moments la temporada no depèn ja dels càmpings sinó de factors aliens a ells. Cada dia que passa sense que es concretin mesures des de l'administració, es fa més difícil que els càmpings puguin salvar la temporada.

Diari de Girona ha parlat amb propietaris de càmpings de les comarques de Girona que ja han descartat obrir portes aquesta temporada. La despesa que els suposaria posar en marxa les instal·lacions -plantilla de treballadors, contractes amb distribuïdors, aigua, electricitat, etc.- en una temporada molt més curta -no són pocs els que habitualment ja obren portes per Setmana Santa- sumada al més que probable descens de turisme estranger, el client principal en força càmpings gironins, ha fet que optin per donar per perdut aquest any. Així i tot, asseguren que ho passaran molt malament per fer front a les despeses fixes -contribucions i impostos- si no poden accedir a ajuts.

Urgeix conèixer les mesures

Es desconeix de moment quants càmpings optaran per aquesta dràstica mesura. Des de l'Associació de Càmpings de Girona reconeixen que cada dia que passa sense que se'ls concreti ni quines mesures hauran d'adoptar ni si hi haurà fronteres obertes, es fa més difícil que puguin obrir. Expliquen, a més, que com més gros sigui el càmping, més difícil se li farà obrir aquest estiu, ja que les despeses són més elevades. Miquel Gotanegra, president de la patronal dels càmpings gironins, admetia amb resignació que «aquesta temporada no depèn de nosaltres». En aquests moments, depèn de tres punts ineludibles: de l'evolució de la pandèmia amb la consegüent durada del confinament, de les mesures sanitàries que estiguin obligats a dur a terme i que aquestes siguin assumibles, i que hi hagi a Europa prou mobilitat perquè puguin arribar els clients estrangers. No n'hi ha prou ni amb una ni amb dues d'aquestes condicions -recalquen- sinó que s'han de donar totes tres, o no hi haurà campanya turística. «El turisme intern no és suficient», sentencia el president dels empresaris gironins del sector campista.

Alguns propietaris de càmpings es queixen que a hores d'ara encara ningú hagi concretat si hi haurà fronteres obertes, un punt bàsic per planificar la temporada. «O almenys, saber si es podrà arribar fins aquí per carretera», es queixava un d'ells. El sector reclama de les administracions un calendari, si més no aproximat, que els permeti calcular si els sortirà a compte obrir aquest estiu. «Però aquí ningú informa de res, mentre que en altres països sí», es queixen.

No només és l'empresari qui necessita saber a què atenir-se aquest estiu, sinó que és també als clients a qui els fa falta per planificar-se les vacances. «Demanem un calendari, encara que sigui aproximat i que després pugui variar més o menys» insisteixen.

Pels empresaris del sector «si el desconfinament es comença a produir a mitjans de maig, ja anirem un pèl tard», ja que, al seu entendre, és primordial poder obrir ja el mes de juny. «Si ens plantem al juliol, mala cosa», asseguren els empresaris. Sense uns mínims d'ocupació assegurada, no els sortirà a compte obrir. «Raó de més perquè s'estableixi ràpidament un calendari», remarquen.

No tots han perdut encara l'esperança d'obrir però, cada dia que passa, se'ls allunya més la possibilitat.