Denuncien males condicions laborals en dos geriàtrics de Girona

La Unió General de Treballadors (UGT) ha denunciat a la Inspecció de Treball les condicions laborals a dues residències de gent gran de Girona. Segons van alertar ahir en un comunicat, el traspàs de competències al Departament de Salut no ha resolt els problemes més importants, que situen en contractar més personal, adquirir Equips de Protecció Individuals (EPI) o invertir en les infraestructures.

El sindicat subratlla que això pot derivar en conseqüències en la salut, que podrien arribar a ser «fatals» per als residents. «Demanem la seva resolució immediata per garantir la seguretat tant dels residents com dels treballadors d'aquestes dues residències», exposen.

Al comunicat, UGT afirma que, malgrat la dotació pressupostària, no s'han resolt les mancances més importants a la residència de Palau i a la residència d'en Puig d'en Roca. «La veritat és que amb aquest traspàs a Salut, no s'ha resolt la problemàtica enquistada en el funcionament d'aquestes residències que s'arrossega des de fa anys», alerten.

El sindicat subratlla que la dotació econòmica per part del Govern central a les comunitats autònomes valorada en 300 milions d'euros pretenia afavorir la contractació de més personal i adquirir les mesures de seguretat necessàries per part d'aquests equipaments públics. «Això no ha estat així a les dues residències de gent gran de Girona: la residència de Palau i la residència del Puig d'en Roca», denuncien.

En aquest sentit exposen que la Generalitat, després de traspassar la gestió a Salut, ha modificat la manera de notificar els canvis de salut dels seus residents, que ara s'han d'efectuar cada 24 hores. I també remarquen que ha modificat les exigències a les quals estan obligades aquestes residències pel que fa a mesures de protecció, acostant-les més a les exigides a centres hospitalaris.

UGT denuncia que en aquestes dues residències no s'han resolt les mancances més importants: la contractació de personal, l'adquisició de material de protecció (EPI) i la inversió en les infraestructures.

El sindicat recorda que treballar amb les dependències sectoritzades per la covid-19 i haver de treballar amb el material EPI fa que les tasques d'atenció als residents siguin molt «més lentes i feixugues». Per això, asseguren que no entenen com a hores d'ara les dues residències no han incorporat més personal, tot i comptar amb aquesta dotació pressupostària. A més, denuncien que els EPIs que els han facilitat no són suficients «ni del tot adients».

Davant les conseqüències que, diuen, pot tenir per a la salut de residents i treballadors, la UGT de les comarques gironines ha decidit presentar davant la Inspecció de Treball una denúncia explicant la situació. Per tant, demanen la seva resolució immediata per garantir la seguretat tant dels residents com dels treballadors i les treballadores d'aquestes dues residències.

Deu residències intervingudes

El Govern ha intervingut des de finals de març un total de deu residències d'ancians per diversos motius, entre els quals la falta de personal per atendre els residents, l'última de les quals ahir mateix, la Bertran i Oriola de Barcelona.

El Consorci Sanitari de Barcelona ha rellevat la direcció d'aquesta residència, situada al barri de la Barceloneta, després de detectar «faltes en el tracte a les persones residents» que atenien i després que la setmana passada traslladés 20 dels 40 residents a una altra institució.

Aquestes dades es van fer públiques ahir per la consellera de Salut, Alba Vergés, durant la roda de premsa diària sobre la situació de la pandèmia de coronavirus a Catalunya.

Vergés, que no va aclarir en què han consistit aquestes «faltes en el tracte» a la gent gran, va dir que s'han fet dues inspeccions a aquest centre i que finalment aquest diumenge es va decidir intervenir-lo.

Des de l'inici de la pandèmia, s'han intervingut residències geriàtriques ubicades als municipis de Sant Adrià del Besòs, Barcelona, Vilanova de Vallès, Tona, Ullastrell i Premià de Mar (Maresme) i els Pallaresos.

A més, s'ha permès el trasllat de 632 persones grans a domicilis dels seus familiars, sense perdre la plaça de residència, i se n'han reubicat 244 en altres institucions o equipaments sanitaris, a causa del seu estat de salut.

Morts en geriàtrics

Des que es va iniciar la pandèmia, a Catalunya han mort 2.814 persones grans en residències. D'aquestes, 182 estaven ingressades en algun centre de titularitat catòlica, segons va anunciar ahir el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra.

Per últim, pel que fa als testos realitzats, el Departament de Salut ha fet, fins ahir, 36.413 proves PCR en residències geriàtriques a persones grans i a professionals d'aquest sector, d'uns gairebé 50.000 ancians que viuen en aquests centres.