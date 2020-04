La Fundació SER.GI facilita menjar i higiene a joves migrants sols i vulnerables

La interrupció de la normalitat del projecte amb què la Fundació SER.GI dona suport a joves migrants desemparats que viuen a Girona ha portat l'entitat a adaptar l'ajuda a l'estat d'emergència actual. Per això, fa dues setmanes que l'organització entrega cistelles d'aliments i de productes higiènics a set nois estrangers en situació vulnerable.

En paral·lel, SER.GI també ha signat un conveni amb la Fundación Educo –una ONG centrada en el desenvolupament i l'acció humanitària– que ha permès fer arribar beques menjador a onze famílies de màxima vulnerabilitat que participen en algun programa de l'entitat gironina. Es tracta de cases on hi ha fills menors de divuit anys que reben, per a cadascun d'ells, una ajuda de sis euros diaris per comprar menjar saludable i material de neteja al llarg de l'abril i el maig –la pròrroga per al pròxim mes encara s'ha de lligar, però la Fundació SER.GI diu que és «possible».

Pel que fa al projecte d'acompanyament a joves migrats sols en exclusió social, abans que es declarés l'estat d'alarma pel coronavirus Covid-19 tenien accés, quatre hores diàries, a un espai on podien cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació i la higiene, rebien suport emocional i formatiu i, en coordinació amb els serveis jurídics d'altres entitats com Càritas Diocesana o la Creu Roja, assessorament per gestionar la documentació. Tot i que els tècnics del programa procuren mantenir el contacte amb cadascun dels joves, la fundació apunta que el servei «no es pot realitzar de la mateixa manera».



Suport a la «Tancada per drets»

El lloc on se'ls oferia aquesta atenció abans que s'activés l'alerta sanitària era l'alberg de joventut Cerverí de Girona, que ara acull el grup de nois extutelats per la Generalitat que, a principis de març, es van tancar a la Facultat d'Educació de la UdG en defensa dels seus drets. La protesta, anomenada «Tancada per drets», va canviar d'escenari quan la Universitat va haver de clausurar les instal·lacions i la Fundació SER.GI manté el suport a aquests joves, igual que altres ciutadans i col·lectius gironins, d'entre els quals destaca l'Espai Antiracista Salt-Girona.

Les seves reivindicacions principals són tenir permís de residència i de treball, accedir a formació professional i a un habitatge protegit fins que tinguin ingressos, a més de «viure sense discriminació racista i sense assetjament policial». Fa setmanes que els joves col·laboren fent voluntariat amb organitzacions humanitàries gironines i en accions per pal·liar la manca de recursos econòmics de moltes famílies, agreujada pel confinament –al centre de distribució d'aliments de Salt, per exemple.

Quan l'emergència sanitària remeti, la Fundació SER.GI –entitat privada sense ànim de lucre amb la pedagogia social en el seu eix d'acció– recorda que, a més d'acompanyar els menors immigrants que arriben a Girona sense cap referent adult, el programa que realitzen té un altre objectiu: sensibilitzar i conscienciar la població «amb la finalitat de desestigmatitzar aquest col·lectiu». Tal com recorda l'entitat, el projecte d'acompanyament és un encàrrec del Consell de cohesió i Serveis socials de Girona, amb el finançament de l'òrgan de salut pública de la Diputació (Dipsalut).