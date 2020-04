Els ingressats en estat greu per covid-19 a les comarques gironines, per sota dels 60 per primer cop en un mes

Els ingressats en estat greu per covid-19 a les comarques gironines, per sota dels 60 per primer cop en un mes EFE

El nombre de pacients ingressats en estat greu per covid-19 a les comarques gironines se situa per sota del 60 per primer cop en més d'un mes. Segons les dades de Salut, ahir hi havia 62 malalts considerats greus hospitalitzats a la regió sanitària. Avui en són 55, set menys. És la xifra més baixa des del 25 de març. Aquell dia va ser quan es va registrar el primer salt en pacients en estat greu (de 49 a 61), i va continuar la tendència ascendent arribant a un pic de 108 el 3 d'abril. Des d'aleshores, s'ha anat reduint diàriament fins a arribar als 55 actuals. Les dades d'aquest dimarts reverteixen la tendència a l'alça dels darrers tres dies en el nombre d'hospitalitzats. En 24 hores s'ha reduït en 32, passant de 540 a 508.

El nombre de persones ingressades per coronavirus als hospitals gironins havia augmentat durant tres dies consecutius. Aquest dimarts s'ha trencat la tendència a l'alça. Les dades de Salut recullen que hi ha 508 pacients hospitalitzats, quan ahir n'hi havia 540.

La regió sanitària, però, encara no s'ha tornat a situar per sota de les 500 persones ingressades, com sí va passar el 24 d'abril per primer cop des que el Departament va començar a informar sobre el nombre d'hospitalitzacions. Aquell dia, hi havia 487 pacients ingressats per covid-19.

Dissabte va augmentar fins a les 493, diumenge hi va haver l'increment més gran amb 38 pacients més (un total de 531) i es va elevar fins a 540 dilluns. Aquest dimarts, però, hi ha 32 persones menys ingressades com a conseqüència de la pandèmia.

Una altra tendència positiva que reflecteixen les dades és la reducció constant del nombre de professionals sanitaris contagiats. Actualment, n'hi ha 278, disset menys que ahir. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats. Des d'aquell moment s'ha reduït la xifra diàriament.

Salut informarà sobre els casos de contagis nous, defuncions i les altes a la demarcació amb el còmput de tota Catalunya del final del dia.

Nou descens en la xifra de morts per coronavirus a Espanya amb 301 en les últimes 24 hores

Les morts diàries per coronavirus a Espanya han tornat a baixar aquest dimarts amb 301 defuncions en les últimes 24 hores, 30 menys que dilluns.

Segons les dades fetes públiques pel Ministeri de Sanitat, ja hi ha 23.822 morts per la malaltia i 210.773 casos confirmats des que va començar la pandèmia.

El nombre d'altes (1.673) torna a superar per cinquè dia consecutiu els nous confirmats per PCR (1.308), tot i que amb una diferència més ajustada que en els darrers dies. Aquest dilluns hi va haver 2.144 altes mèdiques i 1.831 nous casos confirmats.

Per comunitats autònomes, la més afectada en xifres totals continua sent la de Madrid amb 59.784 casos confirmats i 8.048 defuncions. La segueix Catalunya amb 48.158 casos i 4.808 morts.

De nou, però, Catalunya supera Madrid en casos confirmats en les últimes 24 hores: 403 davant dels 363 de Madrid. També en defuncions. Des d'ahir, a Catalunya s'han registrat 109 dels 301 morts de tot l'Estat. A Madrid, n'hi ha hagut 62.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 114.959 persones que han requerit hospitalització, 716 en les últimes 24 hores. A més, 10.364 han hagut d'ingressar a les UCI. Segons les dades de Sanitat i a l'espera que algunes comunitats ajustin les dades, en les últimes 24 hores n'hi ha hagut 46 més.