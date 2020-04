Lleuger repunt d'ingressos a Girona mentre baixen els sanitaris positius

Les hospitalitzacions a la província de Girona han pujat lleugerament per tercer dia consecutiu mentre que el nombre de professionals sanitaris contagiats ha disminuït, segons va confirmar ahir el Departament de Salut. Les dades d'ahir segueixen per damunt del mig miler, amb 540 persones hospitalitzades, nou més que diumenge, però a l'altra banda de la balança els professionals sanitaris contagiats van a la baixa i se situen per sota dels tres-cents amb 295 positius.

D'altra banda, el nombre de persones ingressades en estat greu és de 62. Salut va registrar ahir 391 morts per Covid-19 a la regió sanitària de Girona confirmats (15 més), que s'eleven a 576 (23 més) si s'inclouen els sospitosos. Pel que fa als contagis, 4.867 han donat positiu per prova diagnòstica (180 més) i 11.235 són sospitosos sota criteri mèdic.

Pel que fa als hospitals comarcals, als Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, que gestiona l'Hospital de Palamós i el sociosanitari Palafrugell Gent Gran, ha registrat dues noves defuncions des de l'última actualització de dijous passat, que eleva el total a 24. També n'hi ha hagut una més a l'hospital de Palamós, amb un total de disset. Pel que fa a les hospitalitzacions, l'hospital compta amb 17 persones ingressades i la residència en té 44.

La Fundació Salut Empordà va registrar quatre nous casos, que deixen el còmput acumulat a 281. Ja s'han donat 126 altes, cap ahir, i 95 professionals han estat contagiats, dels quals 80 ja s'han pogut reincorporar. No hi va haver cap nova defunció, que ja arriben a les 21.

A l'hospital d'Olot tampoc es va registrar cap nova defunció, i en canvi es van donar dues noves altes a pacients, amb un total acumulat que quasi frega el centenar (91 des de l'inici de la pandèmia). També se'n van donar cinc més a sanitaris, i ja se n'han pogut reincorporar 62. Per ara hi ha 14 pacients ingressats, i 18 professionals sanitaris infectats.

Pel que fa a l'Hospital de Blanes, on hi ha 16 pacients ingressats amb Covid-19, tampoc s'ha lamentat cap nova defunció ni cap ingrés.

En el cas de l'Hospital de Campdevànol, només hi queden tres persones ingressades amb Covid-19, quatre menys que diumenge, i des de l'inici de la pandèmia ha diagnosticat 112 casos. Han mort vuit persones amb el virus, cap diumenge, i s'han donat 59 altes hospitalàries.

Més de 9.900 morts a Catalunya

Les dades facilitades ahir pel Departament de Salut van situar el total de morts per coronavirus registrades per les funeràries en les ?.923, amb ?59 noves defuncions. Sumats als més de 155.000 malalts de Covid-19 entre positius i simptomàtics, aquestes dades situen Catalunya a mig camí del pitjor pronòstic que va fer la Generalitat el passat 24 de març, quan va vaticinar que el 28 d'abril, avui, hi hauria 121.000 malalts i 13.000 morts. De fet, als hospitals la xifra de defuncions puja a 5.769 i d'aquests un 80,4% han mort a Barcelona o la seva província. Les dades del departament també revelen que en aquestes mateixes comarques moren el 78% del total de 2.852 ancians morts en residències.

Més de 300 morts a Espanya

Els casos de Covid-19 a Espanya s'eleven a 209.465, la qual cosa suposen 1.831 més que aquest diumenge, segons l'informe publicat pel Ministeri de Sanitat aquest dilluns. Un total de 23.521 persones han mort pel coronavirus (331 més en les últimes 24 hores) i 100.875 ja s'han recuperat (2.144 més). Des de l'inici de l'epidèmia, 37.994 sanitaris s'han contagiat.

Així, ahir es va registrar un nombre de morts diaris similar als notificats fa un mes, el 21 de març. Però, no obstant això, les defuncions augmenten respecte a ahir, quan es van confirmar 288 decessos. En nombre de casos, les dades són similars enfront d'aquest diumenge (1.729 nous contagis).

D'altra banda, el Ministeri de Sanitat va explicar ahir que la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha situat Espanya en la vuitena posició en nombre de testos realitzats a les comunitats autònomes, un total d'1.345.560, amb 28,6 proves per cada 1.000 habitants.