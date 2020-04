L'OMS alerta que la pandèmia del coronavirus està «lluny» d'acabar

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat que la pandèmia del nou coronavirus està encara «lluny» de finalitzar i ha assegurat que encara queda «molt per fer», especialment a les zones més pobres i vulnerables. Ja la setmana passada, l'OMS va alertar dels perills d'impacientar-se amb les mesures de la desescalada.

Per això, i recordant que molts països a Europa estan començant a aixecar algunes restriccions, Tedros ha subratllat la importància que se segueixin detectant, aïllant i tractant a tots els casos de covid-19, així com que es faci un seguiment dels contactes que han mantingut.

«Però la pandèmia està lluny d'acabar. L'OMS segueix preocupada per les tendències creixents a Àfrica, Europa de l'Est, Amèrica Llatina i alguns països asiàtics. Com en totes les regions, els casos i morts no es reporten en molts països en aquestes regions a causa de la baixa capacitat de prova», ha afegit.

Dit això, el director regional de l'OMS ha informat que pròximament impularan un segon Pla Estratègic de Preparació Resposta en el qual es plasmarà una estimació dels recursos necessaris que es necessiten per dur a terme una propera resposta global a l'virus.

Ara bé, Tedros ha recordat que a nivell mundial, l'OMS ha enviat milions d'articles d'equip de protecció personal a 105 països i subministraments de laboratori a més de 127 països. No obstant, ha informat que n'enviaran molts milions més en les pròximes setmanes.

Lideratge polític

«Tenim un llarg camí per davant i molta feina per fer. «L'OMS es compromet a fer tot el possible per donar suport a tots els països. Però el lideratge polític també és essencial, inclòs el paper vital dels parlaments. La unitat nacional és la base de la solidaritat mundial. solidaritat, solidaritat, solidaritat: això és el que direm cada dia», ha conclòs.

D'altra banda, l'OMS avisa que, amb motiu de la pandèmia pel nou coronavirus, s'estan reduint en moltes parts de món la vacunació d'altres malalties infeccioses com, per exemple, la pòlio. Tedros assegura que molts serveis sanitaris dedicats a les vacunes han reduït la seva tasca assistencial o, fins i tot, han tancat.