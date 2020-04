Els nens es guanyen un respir

Els nens també mereixen un

respir enmig d'una pandèmia que els imposa unes condicions de vida estranyes que pocs entenen. Gairebé cap país europeu contempla mesures específiques per als menors, que, sense «peròs», han vist limitats els seus moviments en les últimes setmanes, encara que de forma desigual. A Espanya, els nens de fins a 14 anys van gaudir aquest cap de setmana de la seva primera sortida després de sis setmanes de tancament. Això sí, de forma limitada: una hora, a un quilòmetre de les seves cases i amb un progenitor. A Europa, els centres escolars estan tancats, a excepció de Suècia, on mai es van suspendre les classes, i els parcs clausurats o amb afluència limitada. Espanya, juntament amb Itàlia i Portugal, han estat els més exigents amb la seva població més jove.

ITÀLIA



El país on es van conèixer els

primers positius i un dels més afectats per la pandèmia no va establir des d'un principi mesures especials per als nens durant el confinament. El 31 de març el departament de Interior va especificar que els menors podien sortir a passejar en família, però l'endemà el Govern va aclarir que res de passejades: només podrien sortir en casos d'urgència o extrema necessitat o acompanyar un dels seus progenitors a la farmàcia o a comprar el pa a prop de casa, encara que sense límit de temps.



pORTUGAL



Per norma, els nens han de romandre a casa, encara que poden sortir al carrer mantenint una distància mínima de dos metres entre ells. No hi ha límit de temps, però les autoritats demanen i aconsellen que sigui a prop de casa. Els parcs estan tancats, igual que les classes, que s'imparteixen a distància a través de la televisió pública.



aLEMANYA

Es pot fer exercici al carrer i les persones que conviuen sota el mateix sostre poden sortir juntes. Els parcs infantils romanen clausurats, però no les zones verdes, on es permet fer esport, anar amb bicicleta o patinet i passejar sense més límit de mantenir una distància d'1,5 o 2 metres amb la resta de persones. Els centres escolars estan tancats, encara que obriran gradualment a partir del 4 de maig.

fRANÇA



Els menors estan autoritzats a sortir una hora al dia al carrer, encara que a no més d'un quilòmetre dels seus domicilis i amb una declaració jurada que han de signar els seus pares, que poden

acompanyar-los si conviuen sota el mateix sostre. No poden reunir-se amb altres nens, ni anar a parcs, jardins o establiments comercials. La reincorporació a les aules s'iniciarà l'11 de maig, serà esglaonada i a cada aula es permetrà un màxim de 15 alumnes

REGNE UNIT

No s'han establert restriccions concretes per als menors. Com la resta de la població, poden sortir de casa per fer exercici, comprar menjar o atendre una necessitat mèdica. Poden passejar amb els membres del seu nucli familiar. Les escoles estan tancades, encara que algunes continuen obertes per donar suport als fills de treballadors essencials.



iRLANDA

Es permet fer exercici de forma individual a una distància que no excedeixi 2 quilòmetres respecte a la pròpia llar, i s'hi poden incloure nens de la família sempre que es compleixi amb el distanciament físic de dos metres. Les escoles estan tancades i les mesures de confinament estan vigents fins al 5 maig.



bÈLGICA

El Govern belga recomana a la seva població fer esport i passejar a l'aire lliure sense límit de temps, encara que mantenint les distàncies. A les famílies amb infants menors de sis anys se'ls permet ara utilitzar el cotxe per fer activitats recreatives. Als menors se'ls prohibeix entrar, en tot cas, als supermercats, que es consideren un important focus de contagi, amb possibles aglomeracions i el conseqüent risc de contagi.



àUSTRIA



Tampoc hi ha normes específiques per als nens a Àustria, on les mesures de confinament adoptades a mitjans de març comencen a relaxar-se. Els austríacs només poden sortir de casa per treballar, comprar, ajudar els més vulnerables o per fer un mica d'exercici. El Govern ha previst que l'obertura dels col·legis comenci «de manera gradual» a partir del ?? de maig.



pAÏSOS bAIXOS



S'ha fixat la tornada a l'escola a partir de l'11 de maig. Nens i adults poden sortir al carrer amb normalitat, encara que els centres de reunió social continuen tancats i els grans esdeveniments, suspesos fins al proper mes de setembre.



sUÈCIA

És un dels països amb mesures menys estrictes, ja que la seva estratègia davant el nou coronavirus sembla ser aconseguir la immunitat. Els nens més petits i de primària han pogut seguir fent vida normal i fins i tot anar a l'escola per permetre als seus pares anar a la feina.



DINAMARCA

Guarderies i escoles van reobrir el passat 15 d'abril, tot i que a les classes s'ha reduït a la meitat el nombre d'alumnes i només poden sortir al pati en grups de cinc.



FINLÀNDIA

Es pot sortir sempre que s'evitin les concentracions de més de 10 persones. En aquest cas, els nens no són una excepció i poden beneficiar-se de la mesura.



REPÚBLICA TXECA



El Govern txec va actuar ràpid i, després de diverses setmanes de confinament, s'ha decidit a relaxar les seves restriccions permetent la pràctica d'esports a l'aire lliure que es pugui efectuar en solitari com córrer o anar en bici. Les classes als centres eduativos es reprendran al maig.