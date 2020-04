Les policies posen 1.900 sancions per incomplir el confinament amb els nens

El primer dia de sortida dels menors de 14 anys aquest diumenge ha aixecat polseguera després que les imatges d'alguns punts del territori alertessin de possibles incompliments de les restriccions.

A Catalunya, els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya van aixecar 1.900 actes de denúncia relacionades amb incompliments del confinament el diumenge. El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha exigit al Govern espanyol «que replantegi» la decisió que els nens puguin sortir al carrer des de les 9.00 fins a les 21.00 hores, i que fixi franges horàries durant el dia perquè puguin sortir també altres col·lectius. Una mesura que defensa que permetria prevenir aglomeracions.

En termes globals, segons ha informat el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, aquest diumenge, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van detenir 70 persones i es van aixecar gairebé 7.000 propostes de sanció per incompliment de les mesures establertes per l'estat d'alarma, una xifra «semblant» a la de la resta de dies del període de confinament, segons ha precisat. A més, si se sumen les accions de les policies autonòmiques i locals, van ser 17.517 propostes de sanció i 157 detencions per incompliments, unes dades que també se situen en «paràmetres similars», segons ha afegit Marlaska.

Des del Govern espanyol, el Ministeri de l'Interior diu que es tracta d'una «minoria», però adverteixen que s'estudiarà reforçar la desescalada. Així mateix, Sanitat ha mostrat la seva preocupació per un possible pas enrere si no es compleixen les normes en les sortides dels nens i nenes.

Després de més de 40 dies de confinament generalitzat, amb un alt grau de compliment segons ha anat informant el Govern, aquest diumenge els nens van poder sortir al carrer a jugar o passejar però sense relacionar-se amb altres persones ni poder fer ús de les zones de jocs infantils en els parcs i zones verdes. La distància màxima per allunyar-se del domicili és un quilòmetre.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va indicar ahir que «el comportament d'alguns grups» li ha generat «preocupació» i va alertar que pot tenir un impacte en els contagis i en la mortalitat.

A més, va advertir que depenent de com funcioni el desconfinament parcial dels infants, la fase de transició arribarà abans o més tard. «Si amb les mesures que s'han pres, no va com hauria d'anar perquè no es respecten les indicacions, la transició arribarà mes tard o serà molt més lenta del que ens agradaria», va assenyalar.

En tot cas, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va insistir que «el 99%» dels pares i mares van tenir «un comportament modèlic» i van respectar les normes. Per això, va mostrar el seu «agraïment».

Si bé, es va centrar en aquest «1%» que ha comès «excessos», és a dir, que no ha respectat les normes, i els va convocar perquè corregeixin el seu comportament en el futur «pel bé de tots». «No s'han de produir més abusos», va subratllar.

Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va indicar en roda de premsa que «la immensa majoria» dels pares i mares ha complert amb les normes establertes pel Govern per les passejades amb menors, però també han detectat «incompliments puntuals» en «algunes zones» i, per això, ha advertit als pares que, si incompleixen les indicacions, «estan posant en risc la salut dels seus fills».