Un projecte vol triplicar la població del turó europeu a l'Empordà

El turó europeu és un carnívor que controla de manera natural les plagues de rosegadors i conills però que és una espècie amenaçada a Catalunya, on només hi ha entre 100 i 300 exemplars. Per aquest motiu el Govern, l'Estat, el Zoo de Barcelona i l'ONG Trenca impulsen un projecte anomenat TuroCat que pretén triplicar la població a l'Empordà, i conservar els exemplars del Ripollès. Per fer-ho el 2019 ja es van destinar 60.000 euros per a millorar el seu hàbitat, evitar atropellaments, erradicar espècies invasores que l'amenacen, i potenciar la cria en captivitat. Fins el 2020 es treballarà en la recuperació del paisatge agrícola i es reintroduiran exemplars en àrees d'interconnexió.

El projecte s'ha iniciat després d'un estudi i anàlisi liderat per l'investigador Salvador Salvador durant els últims cinc anys per a localitzar i caracteritzar ecològicament les poblacions romanents a Catalunya del turó europeu (Mustela putorius). A Catalunya, la seva situació «és crítica», apunten els impulsors del projecte, ja que hi ha poc més d'un centenar d'exemplars en nuclis poblacionals del Baix Ter (Baix Empordà), i en poblacions molt petites i aïllades d'altres zones de l'Alt i Baix Empordà, del Ripollès i nord de la província de Barcelona.

En els darrers 40 anys, el turó ha desaparegut de més del 80% de la seva antiga àrea de distribució a Catalunya. Entre les seves principals amenaces es troba la desaparició de paisatges agrícoles tradicionals, un hàbitat propici on actua com a aliat dels agricultors, atès que controla de manera natural les plagues de rosegadors i conills. També l'amenacen els atropellaments, i la proliferació d'espècies invasores competidores, com el visó americà.

Aquest 2020 es preveu capturar 200 visons americans a les conques dels rius Muga, Fluvià i Ter als seus trams baixos (Girona), el visó és una espècie depredadora del turó. També es repoblarà amb conill de bosc al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. S'han identificats espais per reconnectar els nuclis dispersos de turó a l'Empordà i 21 actuacions concretes per disminuir la mortaldat a les carreteres de l'Empordà.

Fins al 2022, el grup treballarà també per a l'alliberament de turons europeus procedents de zones de la península Ibèrica on encara són abundants. Ja s'han identificat les millors poblacions donants i s'han iniciat les converses entre administracions per fer possible la captura, transport i alliberament d'individus, que es preveu dur a terme durant els anys 2020 i 2021.

També s'han identificat els punts de l'Alt i Baix Empordà on s'instal·laran gàbies de prealliberament i on es podrien alliberar directament exemplars.El Grup de Treball TuroCat, integrat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, el Zoo de Barcelona i l'Associació Trenca, i compta amb el suport personal i logístic el Cos d'Agents Rurals de la província de Girona, l'IRTA. Mas Badia (DARP), la Universitat de Girona, el Centre de Recuperació de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà, el Consorci del Ter i diverses entitats, propietaris de finques i naturalistes empordanesos. També hi col·labora econòmicament la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.