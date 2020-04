Salt avança en la compra d'uns terrenys per construir-hi un equipament educatiu

El ple de Salt va aprovar ahir una modificació de crèdit per finançar l'adquisició d'uns terrenys on preveu construir un equipament escolar. Aquesta modificació permetrà que el consistori pugui demanar un préstec de 480.000 euros per poder comprar els terrenys de 7.500 quadrats situats entre el parc Monar i l'escola La Farga.

Segons es va explicar ahir, l'Ajuntament ha decidit donar «prioritat al projecte» i per aquest motiu, no ha volgut seguir «esperant» la pròrroga de la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que havia de permetre el finançament d'aquesta operació amb romanent de tresoreria de l'exercici del 2019. A part de la modificació de crèdit, el ple també va acordar que, en el cas que sigui possible més endavant, es modificarà el finançament d'aquesta actuació i s'amortitzarà anticipadament el préstec de 480.000 euros.

«Els serveis tècnics municipals han fet una valoració del preu dels terrenys, hem demanat el crèdit pel valor de 480.000 euros i afrontarem ja la recta final de l'adquisició», va explicar el tinent d'alcalde i regidor de territori, Àlex Barceló qui va afegir que son «optimistes amb el resultat de les negociacions amb els propietaris». El regidor també va precisar que una vegada que la compra estigui signada, el consistori cedirà els terrenys al departament d'Educació perquè «pugui posar fil a l'agulla com més aviat millor» a la redacció del projecte i a la posterior construcció de l'equipament que s'acordi.