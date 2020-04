Els Bombers desinfecten un geriàtric de Bescanó amb una trentena d'infectats

Els Bombers han desinfectat aquest dimarts la residència geriàtrica Santa Anna de Bescanó (Gironès), on més de la meitat dels usuaris estan afectats per coronavirus. De fet, de les 60 persones que hi ha, una trentena han donat positiu en el test de la malaltia. També hi ha unes vint persones en les quals el resultat va ser negatiu però haurien estat en contacte amb gent infectada i només vuit persones han donat negatiu i no han estat amb ningú que tingués covid-19. Davant d'això, els Bombers, conjuntament amb el Departament de Salut, han redistribuït els usuaris segons els resultats de les proves. L'objectiu és habilitar un espai «lliure de càrrega vírica» per a aquells que no tenen el virus, tal com ha explicat el cap d'intervenció, Ferran Garcia. Aquesta operació dels Bombers a la residència Santa Anna de Bescanó és el primer operatiu que han fet en un centre geriàtric de la demarcació de Girona, i ha de permetre, a banda de desinfectar l'espai, garantir que els circuits de gent no comporti la propagació del virus dins de l'equipament.