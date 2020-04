Caldes aprova adjudicar la construcció de l'escola de música en un ple dedicat al coronavirus

L'equip de govern de Caldes de Malavella (JxCat i PSC) va aprovar ahir l'adjudicació del contracte de construcció de l'escola de música i d'adults en un ple extraordinari convocat per tractar temes relacionats amb la covid-19. Un fet que va provocar la crítica de tota l'oposició (ERC, Som Caldes, comuns i Cs), que es va abstenir en bloc en la votació.

El portaveu d'ERC-AM, Dídac Lopez, va retreure a l'equip de govern no haver tingut «la mateixa celeritat» a l'hora de fer habitatge social i va demanar «prudència». «Entenem que amb les futures dificultats que potser tindrà l'ajuntament i la nostra població, potser per prudència, no seria el millor moment per impulsar aquest projecte que alguns podrien interpretar com a frívol», va dir Lopez. També el regidor de Som Caldes-Amunt, Marc Martínez, va assegurar «no entendre la prioritat» d'aquesta obra i per què s'havia inclòs en un ple extraordinari que s'havia de centrar exclusivament en la covid-19.

Per la seva part, l'alcalde de la localitat, Salvador Balliu, va justificar la decisió d'incloure aquest punt a l'ordre del dia assegurant que la nova escola generarà «activitat econòmica». «La gent parla de la crisi econòmica que vindrà, però si no hi ha gent valenta que tiri projectes endavant, la crisi hi serà de veritat», va dir Balliu. El batlle també va precisar que el consistori té «la capacitat econòmica» per poder fer l'obra tot i la crisi sanitària i que, amb les escoles tancades, els treballs podran avançar més de pressa.

Amb relació a l'adjudicació, l'alcalde va explicar que s'ha fet a l'empresa Construccions Fusté per un import d'1.193.318 euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de 18 mesos. Aquest edifici es construirà en un terreny de 684 metres quadrats situat al costat de l'escola Sant Esteve, on antigament hi havia les cases dels mestres. Segons el projecte, aquest equipament de moment tindrà una planta amb la previsió que, en un futur, s'hi pugui construir un segon pis. Inclourà: tres aules grans de 25 metres quadrats cadascuna; quatre aules individuals; i un auditori de 150 m2 i capacitat per a unes 100 persones, entre d'altres.