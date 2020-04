Els càmpings gironins alerten de les incerteses que genera el pla de desconfinament

Els càmpings gironins es mostren satisfets amb el projecte de desconfinament de forma esgraonat que ha aprovat el govern espanyol, però adverteixen que genera algunes incerteses. Segons anuncia el Ministeri de Sanitat, els càmpings podran obrir amb l'entrada a la fase 1 -prevista per l'11 de maig-, sempre i quan tanquin els accessos a zones comunes. Davant d'això, han celebrat que puguin reobrir aviat, però han demanat informació més clara i precisa sobre quina activitat es podrà fer al llarg de les diferents fases.A més, el sector troba a faltar protocols sanitaris que garanteixin l'activitat amb seguretat. Des de l'Associació de Càmpings de Girona han afirmat que necessiten "garanties absolutes" abans d'obrir les portes, que previsiblement podria ser d'aquí a menys de dues setmanes.

Per altra banda, l'associació creu que és "clau" que hi hagi mobilitat internacional durant aquest estiu. Aquesta és un dels aspectes que el govern espanyol no ha aclarit quan es podria produir, ni tampoc com. "El turisme intern és important, però no suficient", han afegit els empresaris. A més, la prohibició de mobilitat interprovincial durant les tres primeres fases del pla també genera dubtes sobre si hi haurà prou demanda com per obrir els establiments.

Diversos càmpings gironins han creat un equip de treball amb establiments del Vèneto (Itàlia), Croàcia i també França. En aquest equip es farà un seguiment del desconfinament a diversos punts d'Europa i quin tipus de mobilitat es genera. També tenen contacte amb els representants a Espanya dels clubs d'automòbils europeus per tenir informació del sector actualitzada.Malgrat tot, sector es manté esperançat. "Confiem molt en el turistes de casa nostra, que ens facin de nou confiança", manté l'associació.