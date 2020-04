La cara amable darrere els EPI: infermers i auxiliars de Blanes duen fotos penjades per tractar els pacients

Superar la distància que imposa l'ús dels Equips de Protecció Individual (EPI) en el tracte amb els pacients. Aquesta és la idea que rondava pel cap dels infermers i auxiliars que atenen pacients amb covid-19 als hospitals de Blanes i Calella (Maresme). Es van inspirar en vídeos d'iniciatives que corren per les xarxes socials i van decidir imprimir i plastificar fotografies personals per dur-les penjades al coll.

Així, els pacients poden saber quin infermer o auxiliar els està atenent en cada moment. La infermera de l'hospital de Blanes, Sonia Diago, ha explicat que la iniciativa ha estat molt ben rebuda, tant pels professionals com pels malalts: "Ens permet humanitzar el tracte amb el pacient, que ara és una mica més fred".

Mostrar que "darrere l'uniforme més sempre hi ha una cara amable i una persona que et cuida". Aquesta era l'objectiu de la iniciativa que va néixer a les plantes d'hospitalització de pacients amb covid-19 dels hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i que ara ja s'ha estès a altres serveis, com a urgències.

Diago concreta que buscaven com trencar la barrera visual que suposa l'ús dels equips de protecció. El personal d'infermeria i auxiliars van decidir buscar fotografies de cadascun d'ells, imprimir-les i dur-les penjades al coll, com si fos una acreditació. "Cadascun ha aportat el que tenia a casa, un ha imprès, un altre ha fet el disseny, un altre ho ha plastificat", explica la infermera. El fet que les imatges estiguin plastificades és essencial per poder-les netejar.

Segons Sonia Diago, la iniciativa ha estat molt ben rebuda tant pels professionals com pels pacients: "Se senten molt més propers a nosaltres, i nosaltres també a ells". L'ús de granota, màscara, guants i mascaretes és imprescindible per evitar contagis però, d'aquesta manera, els pacients poden identificar quin rostre hi ha darrere els equips de protecció i conèixer una mica més els sanitaris.