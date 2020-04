Consulta la mortalitat del coronavirus a les comarques gironines

La Garrotxa és la comarca gironina on el coronavirus ha provocat un major índex de mortalitat. Així es desprèn de les dades facilitades pel departament de Salut, que ha calculat la taxa de mortalitat a totes les comarques catalanes. A l'extrem contrari, hi trobem la Cerdanya, que és juntament amb el Pallars Sobrià, l'únic territori català on no s'ha registrat cap defunció per Covid-19.

La Generalitat facilita dues dades diferents, la taxa crua i la taxa estandaritzada. La primera, calcula el nombre de morts per cada 100.000 habitants. La segona, fa el mateix càlcul per corregit amb criteris demogràfics, és a dir té en compte factors com el sexe i l'edat comparats amb la mitjana catalana. D'aquesta manera, com que l'efecte del Covid-19 és superior en persones grans, aquells territoris més envellits tindran una taxa crua superior a la taxa estandaritzada. És el que passa, per exemple a la Garrotxa o el Ripollès. Al Gironès, en canvi, la situació és la contrària.

La taxa de mortalitat inclou tant els morts en centres sanitaris como les dades de defuncions notificades per part de les funeràries, en les quals es declara el nombre de casos de mort per COVID-19, tant de casos positius com de sospitosos.

La taxa de mortalitat estandaritzada de la Garrotxa (11,13 morts per cada 100.000 habitants) és seguida de molt a prop pel Gironès (10,95). Més lluny queden el Pla de l'Estany i la Selva, amb taxes properes als 8,7 morts per cada 100.000 habitants. La resta de comarques gironines tenen taxes inferiors a 5.

En qualsevol cas, les dades de les comarques gironines queden molt lluny, d'aquelles que registren una major incidència de la mortalitat per coronavirus a Catalunya: Anoia (38,7), Bages (20,3), Baix Llogregat (17,4), Barcelonès (16,4) i Berguedà (16,05).

Respecte al nombre total de morts, el Baix Llobregat (1.236 defuncions), el Barcelonès (4.232) i el Vallès Occidental (1.092) són les úniques que superen el miler. Amb més de 400 morts, trobem comarques com el Vallès Oriental, l'Anoia, el Maresme o el Bages. El Gironès és la comarca gironina amb més morts per covid-19, amb un total de 173 decessos. A la Certanya i el Pallars Sobirà no hi ha cap mort, mentre que al Priorat, l'Alta Ribagorça i la Ribera d'Ebre, només hi consta una defunció.