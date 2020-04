37 residents del geriàtric Maria Gay de Girona donen positiu per coronavirus

Les proves PCR que s'han fet als interns del geriàtric Maria Gay de Girona han detectat fins ara 37 positius per coronavirus. Tots ells formen part d'un primer grup format per 43 residents, que tenien simptomatologia compatible amb la covid-19, i a qui es va fer el test la setmana passada. Segons subratlla Salut, el sociosanitari s'ha sectoritzat per separar els usuaris que s'han infectat dels que no tenen la malaltia. Això sí, tots els residents estan confinats a les seves habitacions. "Lamentem molt tenir un brot al centre Maria Gay, però hem de ser conscients que en aquest moment d'evolució de la pandèmia, amb molts casos comunitaris, molts dels quals asimptomàtics, les residències de gent gran són un clar focus", diu el Departament.

El brot de coronavirus al geriàtric Maria Gay de Girona afecta, de moment, el 40% dels interns que hi ha al centre. Dels 104 residents, n'hi ha 37 que han donat positiu per la covid-19.

Tots ells formen part d'un primer grup de 43 interns, que presentaven símptomes compatibles amb la malaltia i a qui la setmana passada Salut va fer les proves PCR. Uns testos que s'han acabat de fer avui a la resta d'interns del geriàtric, i que han dut a terme voluntaris de l'ONG Open Arms i personal de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Segons informa el Departament, des de l'inici de la pandèmia professionals de l'equip d'atenció primària del CAP Santa Clara han fet un seguiment de l'estat de salut dels residents. A més, també han donat indicacions als treballadors sobre "l'ús dels equips de protecció individual i higiene de mans" i recomanacions sobre "bugaderia, uniformes, neteja i gestió de residus".

Confinats a les habitacions



Amb la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus, el geriàtric Maria Gay de Girona va aplicar un pla organitzatiu per reduir el risc de contagi. Es van anul·lar totes les activitats col·lectives i es van anar confinant progressivament els 104 residents a les seves habitacions.

A més, es va incrementar el personal assistencial i de neteja i es va habilitar el centre de dia com a sala d'aïllament davant possibles casos de coronavirus. Hi ha quatre llits, totalment separats de la resta del geriàtric.

La setmana passada, el geriàtric va fer testos serològics a la seva plantilla (que formaven part del paquet que va enviar la Diputació de Girona). Dels 80 treballadors, se'n van detectar set que havien passat la covid-19 de manera asimptomàtica i dos casos positius.

En paral·lel, un cop s'han confirmat casos de coronavirus entre els interns, el sociosanitari s'ha sectoritzat per tal de separar els usuaris amb la covid-19 dels que no s'han infectat.

El Departament de Salut, en un comunicat, lamenta el focus de coronavirus que afecta el geriàtric Maria Gay. "L'especificitat dels residents, gent d'edat molt avançada, fa que encara siguin més vulnerables", diu l'escrit.

Les proves PCR que s'han fet al geriàtric gironí formen part de les que s'estan fent a tots els centres residencials de Catalunya. Els testos es fan a tots els interns, tinguin o no simptomatologia per la covid-19. En aquest moments, prop del 45% de les gairebé 6.000 persones que viuen en residències a la Regió Sanitària de Girona tenen la PCR feta.

