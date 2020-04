La Creu Roja reforçarà l'atenció a la gent sense llar fins que s'aixequi l'estat d'alarma

La Unitat d'Emergència Social (UES) de la Creu Roja a Girona recorre cada migdia els carrers i els espais de la capital on viuen persones sense llar –normalment, ho fa una nit a la setmana– des que es va decretar l'estat d'alarma i el confinament. Tal com va explicar la responsable dels projectes d'extrema vulnerabilitat de l'entitat, Marta Molist, l'absència de vianants ha deixat el col·lectiu sense la possibilitat de rebre diners o menjar que els permetin subsistir.

Quaranta voluntaris formen els dos dispositius que l'organització humanitària ha organitzat des de l'esclat de la pandèmia: un per donar suport logístic a l'alberg que l'Ajuntament de Girona gestiona al pavelló de Palau-2 i un altre per atendre les prop de trenta-cinc persones que continuen dormint al carrer perquè –va aclarir Molist– «no han volgut anar a Palau, La Sopa o altres recursos de la ciutat».



Més recursos a la capital

L'equip reforçat de la Creu Roja ha comprovat que, en aquests moments, la meitat de les dones i els homes que fan vida als carrers de la ciutat provenen d'altres municipis gironins, ja que troben més oportunitats a la capital que a la resta de poblacions. La responsable d'extrema vulnerabilitat de l'entitat va indicar que aquest cinquanta per cent és una proporció més alta de l'habitual, que va atribuir el fet que «els és més fàcil trobar recursos a Girona».

Les expedicions diàries de la Unitat d'Emergència Social permeten comprovar l'estat d'ànim i de salut del col·lectiu sensesostre –tant l'habitual com els «assentaments improvisats»–, al qual ofereix una cobertura d'urgència de necessitats bàsiques com són l'alimentació, roba d'abrigar o la higiene personal. Marta Molist va recordar que aquestes persones «viuen de les aportacions de la gent que circula pel carrer, però ara no n'hi ha» i va subratllar que, a diferència del gruix de la població, elles no tenen accés a la informació relacionada amb el coronavirus.



«Estan al carrer, tenen més risc»

Molist va explicar que el voluntariat de la Creu Roja en fa un seguiment perquè «a ells ningú els veu, estan al carrer i, per tant, tenen més risc que qualsevol persona que es tanca a casa seva, són més vulnerables» –va remarcar. Així, quan hi contacten comproven que no presentin símptomes de la Covid-19 i, fins ahir, no havien identificat cap cas de la malaltia, però sí altres situacions que han derivat als serveis assistencials que pertoquen.

La Creu Roja mantindrà el reforç dels dispositius que ha muntat per atendre les persones sense llar fins que acabi l'estat d'alarma sanitària i, a mesura que avancin els dies, anirà valorant si les sortides de la UES han de continuar essent diàries o podran espaiar-se en el temps.

L'organització va apuntar que, a més de cobrir les necessitats fonamentals i immediates, i informar dels recursos oberts per reduir al màxim l'estada al carrer, també es procura detectar altres necessitats més complicades amb el propòsit que aquestes persones vagin incorporant-se progressivament «a la xarxa d'assistència normalitzada, promovent així la seva inclusió social i suport emocional».