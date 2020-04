La desescalada es farà en quatre fases i fins a finals de juny

El Consell de Ministres va aprovar ahir un pla de desconfinament de quatre fases que arrencarà el 4 de maig i que durarà fins a finals de juny, quan es preveu entrar en l'etapa de la «nova normalitat». A partir de l'11 de maig es preveu començar a recuperar parcialment l'activitat econòmica amb l'obertura de comerços i les terrasses dels restaurants. Així ho va anunciar ahir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en la compareixença posterior al Consell de Ministres i durant la qual va presentar el «pla per a la transició cap a una nova normalitat». Les mesures s'aplicaran per províncies o illes i s'iniciarà amb la reobertura d'activitats amb cita prèvia i atenció individual, com els restaurants amb menjar per emportar, que hauran de seguir totes les mesures de sanitat i seguretat.

La desescalada serà «esglaonada, asimètrica i coordinada», de tal manera que les zones territorials avançaran de manera desigual en funció de com hi evolucioni la malaltia de la covid-19, va explicar Sánchez. A més, per a aquest dissabte 2 de maig es permeten les sortides individuals per fer exercici.

La «fase zero» o de preparació començarà el 4 de maig a tot Espanya amb l'excepció de les illes de Formentera (Balears), Gomera, La Graciosa i El Hierro (Canàries), que se situaran ja en fase 1.



Dues setmanes per fase



Preparació dels locals

La proposta de la Generalitat

La Generalitat ha proposat al Govern de Sánchez un pla per distribuir en set franges horàries les sortides de nens, gent gran, esportistes i altres adults per evitar aglomeracions i permetre la sortida a tots els col·lectius. Segons el plantejament que el Govern ha traslladat a l'Estat, entre les 6 i les 8 sortirien els esportistes; l'espai entre les 8 i les 9 es deixaria per a la mobilitat laboral; entre les 9 i les 11 podrien sortir persones grans i discapacitats; entre les 11 i les 13, els nens fins a 5 anys; el forat d'entre les 13 i les 16 seria per a neteja; entre les 16 i les 18 podrien passejar menors d'entre 6 i 13 anys; els joves fins als 18 ho farien entre les 18 i les 20 hores, així com els adults que no es desplacen fins als seus llocs de treball, i entre les 19 i les 21 tornarien els esportistes.

El pla preveu aquestes franges horàries però no inclou quan podran sortir efectivament persones grans i o els adults que no van a treballar. Dependrà de la realitat epidemiològica.