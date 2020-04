Escacs contra el coronavirus

Recaptar diners per a l'hospital Doctor Josep Trueta de Girona. Aquesta ha sigut la motivació que ha provocat que un grup de jugadors d'escacs catalans organitzi un torneig benèfic en línia. Segons explica un dels seus impulsors, el gironí Marc Balagué, buscaven una manera de poder col·laborar en la lluita contra el coronavirus: «La primera idea que vàrem tenir quan vam decidir organitzar el torneig era poder connectar tota aquella gent d'arreu del món que està confinada i que comparteix la passió pels escacs».

El gironí, jugador «de tota la vida», explica que van veure com el confinament feia augmentar la popularitat del joc a la xarxa, i van pensar que un torneig online seria una bona manera de «poder contribuir a la causa i passar una bona estona»: «Com que no tenia sentit donar els diners a diferents entitats –perquè tampoc tenim tanta capacitat– vam consensuar entre tots donar els diners a l'hospital Josep Trueta», relata.

L'esdeveniment es pot seguir a través de les pàgines de Facebook SzuperChess, AJCA i Marc Balagué Chess Commentary, així com pel canal de YouTube d'Adrián Jiménez Chess Academy. Per ara, la resposta ha estat positiva, ja que compten amb 64 jugadors –gairebé tots professionals– d'onze països diferents, com ara Israel, Mongòlia, Índia o Rússia, entre d'altres.

Tots ells disputen partides ràpides de tres minuts. El torneig consistirà en una lligueta que va començar aquest dilluns i finalitzarà el proper 11 de maig, el dia previst per a la gran final. A causa de les diferències horàries que hi ha entre països, cada dia van anunciant els horaris de les partides del dia següent.

Un dels al·licients del torneig, segons Balagué, es troba en els comentaristes que han aconseguit unir a la causa i als quals qualifica «de luxe»: «Comptem amb comentaristes de primer nivell i que són jugadors de primera classe mundial, com el Gran Mestre Internacional georgià, Baadur Jobava, que va estar entre els vint millors del món, i la Mestre Internacional índia, Rucha Pujari, que comentaran en anglès. En castellà, ho faran els Grans Mestres Internacionals, Rodrigo Vásquez, cinc vegades campió de Xile, i Yasser Quesada, de Cuba», detalla.



La partida més important

Balagué explica que la seva idea és que «tothom doni el que vulgui, tant els jugadors com els seguidors», i per això s'han marcat un objectiu de recaptació baix, ja que és la primera vegada que organitzen un esdeveniment d'aquestes característiques.

«Ens agradaria aconseguir uns 1.000 euros, no sabem si hi arribarem però al final pensem que totes les aportacions ajuden, i més en moments com aquests», relata. Per Balgué, l'organització del torneig esdevé una manera de lluitar contra el coronavirus: «Al final, tinc amics que treballen a primera línia i... Bé, ja que no podem fer el que fan els sanitaris, doncs podem aportar el nostre granet de sorra».

El jugador gironí conclou que, a banda de ser «una oportunitat per col·laborar», el torneig també pot servir a amateurs o joves aficionats per aprendre i fer més lleugera la crisi causada per la pandèmia del COVID-19 i que impedeix que milers de persones d'arreu del planeta puguin sortir de casa i gaudir de la llibertat tal com la coneixien fins ara: «Al final, estiguis a Mèxic, a Cuba o a Israel, tots estem confinats a casa», reflexiona.

D'aquesta manera, el jugador, que amb tres anys es va enamorar d'aquest esport, té clar que cal que totes les persones juguin en el mateix equip per fer escac i mat en la partida contra la pandèmia del coronavirus.