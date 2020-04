La Generalitat crea un Grup de Treball Tècnic per dissenyar un pla de desconfinament al món local

La Generalitat vol superar el marc provincial de l'Estat pel desconfinament. El Govern crearà de manera "immediata" un Grup de Treball Tècnic per dissenyar un Pla d'Acció al món local. El president, Quim Torra, s'ha reunit per videoconferència aquest dimecres a la tarda amb representants del món local per analitzar l'evolució del coronavirus. S'hi ha acordat que els departaments de Presidència, Salut, Interior, a més de l'ACM, l'Associació de Micropobles, la Federació de Municipis i les Diputacions creïn un document de referència -que aprovarà el Procicat-, perquè cada ajuntament l'adapti. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat en declaracions a l'ACN que aquest marc dels municipis s'ajusta al pla de desconfinament de l'Estat.

