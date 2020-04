L'Ajuntament de Girona intensifica la desinfecció dels carrers de tots els barris de la ciutat. Diversos equips formats per un vehicle netejador i personal amb un atomitzador, recorreran els carrers aplicant-hi una solució desinfectant d'aigua i lleixiu amb dilució del 0,1%, que resulta innòcua per a les persones.

Per poder dur a terme aquestes tasques de desinfecció, l'empresa Girona +Neta ha reorganitzat els grups reduint els efectius destinats a la neteja coordinada d'escombrada manual i mecànica entre setmana, mentre que el cap de setmana hi tornarà a treballar la totalitat del personal previst per dur a terme aquesta tasca.

D'altra banda, durant el dia d'ahir, el consistori va comptar amb el suport de l'empresa Construccions Rubau, qui va oferir gratuïtament els seus canons aeronebulitzadors per dur a terme tasques de desinfecció als espais públics de diverses ciutats catalanes, i la primera a rebre aquesta ajuda va ser Girona. Aquesta iniciativa de la constructora gironina va ajudar a agilitzar la desinfecció d'alguns dels carrers més transitats de la ciutat, com la plaça de Catalunya o el carrer Barcelona. En aquest cas, la neteja es va realitzar polvoritzant una solució diluïda de lleixiu al 0,1% des d'un camió.

En els espais propers a edificis concorreguts, la neteja es mantindrà com fins ara. El servei de neteja actuarà diàriament a l'entorn de les comissaries de la Policia Municipal i dels Mossos, dels centres sanitaris i de les farmàcies, mentre que els voluntaris de Protecció Civil desinfectaran l'entorn de les residencies geriàtriques.



El sistema d'aeronebulització

El sistema que ha posat a disposició dels ajuntaments el Grup Rubau ofereix una desinfecció sistemàtica i completa de tot tipus de vies i espais, tant interiors com exteriors, inclús transports públics.

L'aeronebulització s'aconsegueix mitjançant canons nebulitzadors. Aquests canons generen una boirina de mil milions de microgotes d'una dissolució desinfectant, que es comporta com un gas i arriba a totes les zones garantint la desinfecció de racons i zones que serien inaccessibles mitjançant el sistema tradicional de neteja mecànic.

Amb la nebulització s'aconsegueix desinfectar ràpidament i amb garanties superfícies que toca molta gent, no només pel que fa a terra, sinó també en altura. Tanmateix, també destaca el gran rendiment d'aquest sistema de desinfecció, ja que redueix el consum de la dissolució en 80 vegades, un fet que augmenta els rendiments de l'actuació i la fa mediambientalment responsable.