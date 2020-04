L'oposició recela del pla de desconfinament presentat pel Govern espanyol

L'oposició recela del pla de desconfinament anunciat pel Govern de Pedro Sánchez, i des del PP van rebre amb dures crítiques les mesures per a la desescalada de quatre fases, que segons el secretari general dels populars, Teodoro García Egea, posa de manifest que «no hi ha pla», «ni GPS, ni timó ni ningú al comandament». A més, l'oposició va registrar ahir diverses preguntes dirigides a l'executiu socialista centrades en aquest pla, que es formularan durant la sessió de control d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats. A Catalunya, tampoc va agradar el pla de desconfinament i el president de la Generalitat, Quim Torra, va acusar Sánchez de menysprear els seus arguments.

«Catalunya torna al 1833, a Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona», va criticar en un missatge a Twitter, en el qual va escriure en català el nom de les províncies catalanes per remarcar el seu enuig amb l'ús d'aquestes unitats de divisió territorial per al pla de desconfinament presentat ahir dimarts per l'executiu central.

Per a Torra, l'ús de les províncies com a referència equival a llençar «a les escombraries» l'experiència de gestió de la sanitat a Catalunya per regions i Àrees Sanitàries, cosa que segons la seva opinió constitueïx un «greu error». «No han escoltat res. La 'coordinació' és centralització i menyspreu a tot el que hem argumentat», va resoldre Torra.



Les crítiques del PP

D'altra banda, des de les files del PP van concentrar les crítiques al pla de desconfinament. Per Egea, durant la compareixença del president espanyol a La Moncloa es va veure «un Sánchez sense rumb i recreant-se en els seus propis enganys» que «dedica més d'una hora a proclamar imprecisions». Ahir, a més, el líder del PP, Pablo Casado, va criticar que el president espanyol no l'informés d'aquest pla abans d'aprovar-lo al Congrés de Ministres. Al seu entendre, amb aquesta actitud «difícilment» pot «demanar lleialtat» i «unitat» a la seva formació. Així doncs, el PP va deixar a l'aire si aprovarà la nova pròrroga de l'estat d'alarma.

Des de Vox troben a faltar paràmetres objectius en el pla de desescalada i acusen d'«arbitrarietat» el Govern, i a JxCat i ERC tampoc els ha agradat el pla. Tant la diputada Laurà Borràs (JxCat) com Gabriel Rufián han criticat el Govern central per «no tornar competències» a les autonomies. Consideren que «no té cap sentit» que el virus entengui de províncies.

L'oposició vol aprofitar la sessió de control al Govern d'aquest dimecres al Congrés perquè l'executiu ofereixi el màxim de detalls possibles sobre el pla de desescalada que ha dissenyat per anar aplicant de manera gradual i asimètrica.