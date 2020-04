Més de 2,5 milions d'euros per reparar els danys del «Gloria» als ports de Sant Feliu i Palamós

La Generalitat ha aprovat destinar més de 2,5 milions d'euros milions d'euros a reparar estralls que el temporal Gloria va provocar als ports de Sant Feliu de Guíxols i Palamós. El Consell Executiu va donar ahir llum verda a la declaració d'emergència dels treballs. La inversió més elevada, d'1,7 milions d'euros, se l'endurà el port ganxó.

A Sant Feliu de Guíxols, la llevantada va provocar danys estructurals al tram final del dic de recer del costat de la bocana que queda fora de l'àmbit de protecció del dic exempt, amb una pèrdua important de blocs de formigó. El projecte d'obres preveu reposar els blocs de formigó que el mar va arrencar, per assegurar l'estabilitat del dic de recer davant futurs temporals.

L'actuació suposa una inversió d'1,7 milions d'euros i es preveu enllestir durant la tardor. Les obres reforçaran el tram final del dic de recer del costat de la bocana amb peces d'escullera i blocs de formigó. A més, s'ha tornat a col·locar la balisa verda que va patir desperfectes a causa del temporal, que serveix per senyalitzar l'entrada dels vaixells al port i que és tot un emblema per a la localitat.

En aquesta localitat, a finals de febrer, el consistori va realitzar els treballs per arranjar i recol·locar la sorra de la platja que després del temporal va quedar acumuluada en diversos espais i va deixar la part central molt desnivellada.

A Palamós, el Gloria va provocar danys a la zona de la Pedrera, un espai amb naus i una esplanada per a l'emmagatzematge de les mercaderies del port i instal·lacions per guardar la maquinària i embarcacions d'algunes activitats portuàries. El temporal va afectar tres punts d'aquest espai: la zona on hi ha la bàscula, el costat de les naus dels operadors portuaris a banda de mar i la zona perimetral on hi ha les naus i l'esplanada per emmagatzemar mercaderies. Les obres tindran un cost de 538.417 euros i també s'enllestiran aquesta tardor.

Els treballs reforçaran la zona de la bàscula amb peces d'escullera i blocs de formigó per donar major estabilitat a la zona i perquè els temporals no afectin tant el vial de serveis.

A banda de mar, al costat de les naus del Club Nàutic Costa Brava, es reforçaran els murets de formigó per donar major protecció a les instal·lacions i es reposaran peces d'escullera i blocs de formigó per donar major estabilitat a la zona davant de futurs temporals. Així mateix, es renovarà la zona perimetral que envolta les naus i l'esplanada, on s'emmagatzemen les mercaderies del port.