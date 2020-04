Un nou mort pel virus al sociosanitari de Palafrugell eleva a 44 les defuncions

El sociosanitari Palafrugell Gent Gran ja ha registrat 44 defuncions per covid-19 des de l'inici de la pandèmia amb l'última víctima confirmada ahir pel gestor Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). Aquest centre va adaptar a finals de març tota la seva segona planta per acollir pacients hospitalitzats amb el virus amb pronòstic estable. A l'hospital de Palamós també es va confirmar una nova víctima, que ja en fan divuit en total.

La Fundació Salut Empordà, que gestiona l'hospital de Figueres també va registrar una nova defunció, 22 en total pel coronavirus. En el cas de l'hospital d'Olot, que també va sumar una nova mort, el còmput s'eleva a 33.

Segons les dades d'ahir del Departament de Salut, a Girona ja s'han mort 88 persones ingressades a residències, que pugen a 135 si s'inclouen els sospitosos a qui no s'ha fet test. Les dades de morts totals s'eleva a 582. Pel que fa als contagis totals, n'hi ha 5.056 de confirmats, però la xifra s'eleva a 17.518 si es conten els no han estat confirmats.

Pel que fa als hospitalitzats, ahir se'n van xifrar 508, 22 menys que aquest dilluns. Segueix, per tant, la tendència a la baixa dels darreres dies que també es veu en els ingressos de caràcter greu, que ahir arribaven a 55, una xifra no assolida des de fa un mes. A més, hi ha 278 professionals sanitaris contagiats, disset menys que ahir.

Pel que fa als contagis als hospitals comarcals, a l'hospital de Figueres es va registrar sis nous casos, amb un acumulat de 287. Amb tot, també es van donar dues noves altes, que en fan 128 en total. Hi ha 15 professionals sanitaris contagiats i 80 ja s'han reincorporat.

En el cas de l'hospital de Palamós, ahir es van produir quatre nous ingressos, 21 en total, i onze persones més estan pendents de rebre resultats. S'han donat 102 altes hospitalàries des del 13 de març, i onze a la residència de Palafrugell, dues de les quals ahir. Pel que fa als professionals sanitaris, n'hi ha 42 de confirmats, i 35 estan aïllats pendents de la prova PCR, divuit més que ahir. Això es pot deure a l'augment de tests serològics que s'està fent al personal. En total l'ens ha fet 450 diagnòstics de covid-19 des de l'inici de la pandèmia.

En el cas de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que gestiona l'hospital de Blanes, es va registrar un nou cas (16 en total) i una nova alta. L'ens compta amb 21 sanitaris contagiats. A l'hospital d'Olot hi ha dotze pacients ingressats amb coronavirus i compta amb 18 professionals sanitaris contagiats.

Pel que fa a les dades de Catalunya, la xifra de morts es va elevar a les 10.073 (150 més en 24 hores), mentre que la de contagiats es va situar en 51.672 (1.510 més)



El Trueta comença a tancar UCIs

L'hospital Trueta ja ha tancat dues UCIs provisionals de les set que es van obrir per fer front al coronavirus, i ha concentrat els pacients a la nova unitat de crítics i semicrítics que ha anunciat que serà permanent.