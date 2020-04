Els xiringuitos de platja s'uneixen i reclamen saber com i quan obrir

Més d'un centenar de xiringuitos de platja, 46 dels quals de la Costa Brava, s'han constituït en associació per donar resposta a la situació d'incertesa i crisi causada pel COVID -19. Els propietaris d'aquests establiments veuen perillar la temporada turística, especialment curta en el seu cas, i volen pressionar les administracions perquè concretin en quin moment i en quines condicions podran obrir portes i si els valdrà la pena fer-ho. D'entrada, consideren que la quota que es pagui aquest any ha de ser sensiblement menor a la de l'any passat, perquè està clar que els beneficis -obrin més d'hora o més tard- també ho seran. De moment, la majoria d'ajuntaments callen «perquè tenen molta voluntat d'escoltar però tampoc no saben què dir-nos».

«No sabem si podrem obrir el negoci i, si ho fem, en quines condicions», lamenten des de l'associació. «No és el mateix obrir al juny, que al juliol, que a l'agost, i potser no serà econòmicament viable si, a més, la normativa ens obliga a segons quin sistema d'higiene i seguretat», afegeix un dels seus representats.

De moment, cada xiringuito ha intentat mantenir converses amb el seu respectiu ajuntament, amb millor o pitjor fortuna, però fins i tot els consistoris més empàtics poca cosa més poden fer que exposar les seves bones intencions, perquè -com tothom- desconeixen el calendari i la normativa que regirà aquest estiu. «Nosaltres volem pensar que les administracions seran comprensives, però comença a ser una mica urgent,saber a què atenir-nos», indiquen. «Necessitem que ens donin un full de ruta, nosaltres tenim la voluntat d'adaptar-nos, però hem de conèixer les regles del joc. Unes regles que esperen que siguin «realistes», ja que consideren que la col·locació de mampares en espais oberts com la platja seria complicada, i a més innecessària, tenint en compte tot l'espai de què disposen.



Quotes més baixes

Si una cosa tenen clara des de la nova associació és que la quota a pagar ha de tenir en compte la nova situació. «Demanarem comprensió, és evident que el preu no pot ser com el de 2019, ha de ser inferior», indiquen. «En aquests moments tots hem de procurar ajudar-nos», afegeixen.

El fet de constituir-se en associació significa que ara disposen d'una via única per discutir amb les administracions superiors, a més de tenir millor accés a ajudes i recursos. «A més a més, ara tenim més força administrativa, però de tota manera la nostra intenció és dialogar», remarquen.

El president de l'associació és Basel Junaidi, que, en les seves primeres paraules com a tal, va destacar que el sector de la restauració de platja és «un dels sectors clau a les poblacions costaneres i que representen un important element d'atracció i dinamització econòmica, i aporten milers de llocs de treball».

En tan sols quinze dies, més de 100 guinguetes s'han adherit al projecte, cosa que, en opinió de Junaidi, posa de manifest i rellevància la gran preocupació i la vocació d'unitat i treball en xarxa per part dels diferents establiments.

L'entitat contempla dur a terme accions de promoció turística a escala nacional i internacional a les diferents plataformes i mitjans existents, així com mesures conjuntes per garantir la seguretat i higiene dels establiments de cara a la nova temporada.

Basel Juanidi afirma així mateix que «aquesta nova associació ens ha de permetre establir canals de comunicació i interlocució amb les administracions i a la vegada posar en marxa accions innovadores, tenint en compte la difícil situació que viu el sector turístic».

Així mateix, entre les primeres accions que durà a terme l'entitat, hi ha la d'entrar a formar part de la federació espanyola de xiringuitos.