482 persones ingressades per covid-19 a les comarques gironines, la xifra més baixa en un mes

Les comarques gironines es mantenen per sota dels 500 ingressats per covid-19 per segon dia consecutiu. Segons les dades de Salut, actualment hi ha 483 persones hospitalitzades als hospitals de la regió sanitària, onze menys que ahir quan n'eren 492. I és la xifra més baixa des del 31 d'abril, que va ser quan el Departament va començar a informar sobre el nombre d'hospitalitzacions. Una altra xifra rècord, en positiu, és que hi ha 52 pacients en estat greu, la dada més baixa des del 25 de març. L'estadística d'aquest dijous reflecteix com, de nou, es redueixen el nombre de professionals sanitaris contagiats.

Als hospitals de la regió sanitària hi ha, actualment, 482 pacients amb coronavirus ingressats. És la xifra més baixa des que el Departament de Salut va començar a informar sobre el nombre d'hospitalitzacions el 31 d'abril. Aquest dijous és, a més, el segon dia consecutiu amb menys de 500 pacients ingressats.

El primer cop que als hospitals de la demarcació hi havia menys de mig miler de pacients amb covid-19 ingressats va ser el 24 d'abril, amb 487 hospitalitzats. L'endemà, però, la xifra va tornar a augmentar situant-se en 493 i el 26 d'abril la regió sanitària es va tornar a situar per sobre dels 500: 531 el 26 mateix, 540 el 27 i 508 el 28 d'abril. Ahir, la tendència a la baixa va situar la demarcació, de nou, per sota dels 500 (493) i aquest dijous confirma aquesta reducció progressiva.

En 24 hores també ha disminuït el nombre de pacients ingressats en estat greu. Ahir n'hi havia 59 i aquest dijous en són 52, set menys. Fa tres dies, la demarcació es va situar per sota dels 60 per primer cop des del 25 de març i aquest dijous s'ha registrat la xifra més baixa d'aquest període. El pic més alt d'hospitalitzats en estat greu va ser el 3 d'abril, amb 108.

Una tendència constant a la baixa que es va trencar ahir dimecres va ser la dels professionals sanitaris afectats per la pandèmia. De dimarts a dimecres van passar de 278 a 283, cinc més. Aquest increment no ha continuat, i les dades d'aquest dijous reflecteixen un nou descens: de 283 a 250, 33 menys. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats. Des d'aquell moment, la xifra s'havia reduït diàriament, fins ahir.

Salut informarà sobre els casos de contagis nous, defuncions i les altes a la demarcació amb el còmput de tota Catalunya del final del dia.