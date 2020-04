Una avaria a la canonada principal deixa sense aigua tot la Bisbal

Una avaria a la canonada principal de distribució va deixar ahir sense aigua tota la Bisbal d'Empordà. El tub, que fa uns 200 mil·límetres, es va rebentar en un punt que no va permetre buscar una font de subministrament alternativa.

L'avaria es va localitzar a la sortida del dipòsit Puignegre, a la zona de Sant Cristòfol (entre el carrer Canigó i la carretera del Castell). El tall de subministrament va afectar tota la ciutat, en concret 5.300 abonats.

L'avaria, que va tenir lloc entre la nit de dimarts i la matinada de dimecres, va deixar sense aigua els 11.000 habitants de la Bisbal d'Empordà. Segons va informar l'empresa subministradora Sorea, l'avaria va afectar la canonada que hi ha a la sortida del dipòsit Puignegre que és la que abasteix tota la xarxa de distribució d'aigua de la ciutat.

Aquest tub, que fa uns 200 mil·límetres de diàmetre, es va trencar a la zona on s'entrecreuen el carrer Canigó amb la pujada del Castell. La concessionària va informar al matí d'ahir que no hi havia opció de donar aigua per cap altra banda i que, per tant, mentre dures la incidència, el subministrament estaria tallat. Per això, Sorea va mobilitzar un camió cisterna per abastir la residència geriàtrica de la Bisbal.

Segons va precisar la concessionària, el més dificultós dels treballs no era reparar el tub, sinó tornar a omplir d'aigua totes les canonades, una maniobra lenta, perquè s'ha de donar sortida a l'aire que ha entrat a la xarxa i evitar que aquest no provoqui noves avaries.

Finalment, cap a la una del migdia, i després de treballar-hi tot el matí, Sorea va reparar el tub i va tornar a bombejar aigua per omplir la canonada. Tot i això, la pressió de l'aigua corrent va ser mínima fins que es va poder recuperar la normalitat del servei cap a les sis de la tarda