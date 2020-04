Bargalló replica a l'Estat que la Generalitat decideix «què fer i com fer-ho» en Educació

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va afirmar ahir que en l'actual estat d'alarma el Govern espanyol pot decidir quan obrir les escoles, però va assegurar que «què fer i com fer-ho» ho decidirà el Govern de a Generalitat. Bargalló va recordar que aquesta administració continua tenint les competències en matèria educativa i que, en base a això, treballa en un pla per tornar a obrir els centres educatius «quan es pugui».

El conseller va considerar que el document presentat dimarts per Pedro Sánchez és «confús» i, entre altres punts, va rebutjar que la possibilitat d'obrir els centres per a la conciliació de les famílies que treballen es limiti als menors de sis anys. El pla en què està treballant el Departament d'Educació contempla «fórmules d'acompanyament per a tot l'alumnat» perquè –va argumentar– «si una família treballa i no pot tenir cap altra solució per als fills, és igual que tinguin cinc o set anys, tenen el mateix problema».



Incongruències i errors

Josep Bargalló va afirmar que la proposta del Govern espanyol diu «coses incongruents» i comet «l'error» de no tenir en compte que Catalunya té les competències educatives. També va afegir que el document de l'Estat no aporta res de nou quan afirma que els centres no obriran fins al setembre i que si es poguessin obrir abans seria amb «mesures concretes». «Que la nova normalitat no la podríem fer fins al setembre ja ho sabíem tots», va dir.

Bargalló va apostar per donar l'oferta possible a tot l'alumnat «dins de les mesures sanitàries» establertes. Així, va plantejar que hi pot haver un nombre màxim d'alumnes per aula, treballar com es faran les entrades i sortides als centres o establir torns. «El que ens preocupa al Departament és fer fórmules d'acompanyament que podem oferir a tot l'alumnat» que –va indicar– seran diferents segons el nivells educatius, ja que les necessitats també ho són per a cada col·lectiu.

D'altra banda, el conseller va explicar que es continua treballant per poder fer la preinscripció la segona quinzena de maig i que així s'ha demanat al Govern espanyol que ho autoritzi. En aquest cas, caldrà que hi hagi una part presencial de matriculació per a les famílies que no ho puguin fer telemàticament i caldrà que personal docent i d'administració vagin als centres educatius abans per tal de preparar-ho, així com per fer tasques de neteja. «És evident que començarem per aquí», va asseverar.

Bargalló va afegir que passarà el mateix quan es comencin a obrir les escoles i els instituts per oferir algun tipus de servei, ja que es requereix un treball previ. «No ens havíem plantejat obrir un centre i acollir alumnes el primer dia sense que abans ningú hi anés a netejar i preparar», va dir.



La decisió sobre l'obertura, aviat

Sobre el calendari, Josep Bargalló va insistir que la reobertura de les escoles dependrà de l'evolució de la pandèmia i de la situació sanitària. El conseller va assegurar que, en tot cas, el Departament d'Educació treballa en el pla per fer-ho i està «en disposició de prendre decisions en un termini no massa llarg».

D'altra banda, el conseller d'Educació també va assegurar que vol que els centres docents catalans obrin al juny per oferir un «acompanyament emocional» als alumnes, que podran acudir-hi de forma voluntària i sense fer classes. «Ho hem de fer, en grups reduïts, en grups parcials, en grups rotatoris, com sigui, però ho hem de poder fer», va assegurar Josep Bargalló en declaracions a TV3.

«Si al juny podem obrir, que ara entenem que sí, ho haurem de fer amb fases diferenciades» –va afegir el conseller– per nivells educatius i ensenyaments, però va explicar que que sempre es prioritzarà l'acompanyament emocional.