Científics descarten la propagació del coronavirus a través d'una picada de mosquit tigre

Els experts responsables del projecte de ciència ciutadana Mosquito Alert, pertanyents a diferents centres de recerca públics, tranquil·litzen la població: el mosquit tigre no transmet la malaltia del coronavirus Covid-19, tal com ho ha afirmat l'Organització Mundial de la Salut (OMS). La plataforma científica aclareix aquesta qüestió després d'haver rebut consultes sobre les possibilitats de contagi a través d'una picada de l'insecte, ja que aquesta estació de l'any és la més prolífica per a la seva cria.

Tal com recorden des de Mosquito Alert, la primavera implica una pujada de les temperatures que, a més a més, enguany arriba després de diversos episodis de pluja intensa i continuada; és a dir, es dona el context idoni per a la reactivació del mosquit tigre. Per aquest motiu –expliquen al seu blog–, «hi ha molta gent que es pregunta si el mosquit tigre, o qualsevol altra espècie de mosquit, pot transmetre el nou virus».

Davant d'aquesta pregunta, els investigadors remeten a una afirmació de l'OMS: «el nou coronavirus és un virus respiratori que es propaga principalment per contacte amb una persona infectada, a través de les secrecions respiratòries que es generen quan algú tus o esternuda».

Tot i això, Mosquito Alert entén que hi hagi dubtes raonables perquè diversos mosquits transmeten altres virus i patògens entre les persones que piquen. Ara bé, els científics –entre els quals n'hi ha del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals– aclareixen que un mosquit «injecta la seva saliva, però no la sang de la víctima anterior, que va digerir dies abans». O dit d'una altra manera, la sang que l'insecte extreu d'una persona malalta «va a parar al seu estómac, on la digestió destrueix els virus».