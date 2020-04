La ciutat de Girona tanca l'hivern més càlid en 125 anys

Aquest mes d'abril ha estat el tercer més plujós de Girona des de l'any 1906, una situació meteorològica de rècord que ha tingut poc impacte sobre la població que segueix confinada a causa del coronavirus. Així ho indica el meteoròleg i col·laborar de Diari de Girona, Gerard Taulé qui explica que en el darrer mes s'han registrat fins a 240,8 mm a la ciutat de Girona. Analitzades les dades de pluja dels abrils dels últims 114 anys Taulé afirma que l'abril més plujós va ser el de l'any 1969 amb 315,9 mm, seguit del de l'any 1942, amb 286,8 mm 1942. El quart va ser el 2004 amb 206,2 mm i el cinquè, el 2002 amb 201,3 mm. A Girona la precipitació mitjana és de 70,7 mm.

Les tempestes més fortes van caure la setmana passada, deixant imatges molt semblants a les que es van viure durant el pas del temporal «Gloria»: el riu Onyar a punt de desbordar arribant a portar un cabal de 468 metres cúbics per segon; inundacions i esllavissades que van afectar la circulació de catorze carreteres; camps altre cop inundats; o talls d'aigua potable en diverses poblacions, entre altres afectacions. De fet, el pas del «Gloria» va causar un rècord de puges el gener d'aquest 2020, sent el quartsmés plujós des de 1884.

En relació a les temperatures, Taulé també assenyala que aquest ha estat l'hivern més càlid des de fa 125 anys. Segons el meteoròleg, aquesta tardor-hivern no ha glaçat al centre de Girona, un fet que no es produïa des de l'any 1884. Almenys, així ho ha pogut comprovar a través dels diferents observatoris que hi ha repartits al centre de la ciutat de Girona, sent la temperatura del 12 de gener amb 0,7 graus la mínima registrada a la ciutat fins ara.

Respecte a aquest mes d'abril, Taulé matisa que també ha estat més càlid del que és habitual: A l'observatori de Girona-Sèquia, la temperatura mitjana ha estat de 15ºC, 0,7ºC més càlida respecte altres anys. A Salt, la temperatura mitjana ha estat de 14.7ºC . En aquest municipi, el meteoròleg destaca que el dilluns s'hi van registrar de 21ºC de màxima i 13,3 ºC de mínima, un fet que està previst que s'accentui en els pròxims dies amb un augment pronunciat de les temperatures.

Segons el servei meteorològic de Catalunya (Meteocat), en els pròxims dies les temperatures pujaran fins a superar els 25 ºC en algunes localitats. A Girona ciutat, es preveu que el 4 de maig s'arribi als 24 ºC de màxima i als 11 ºC de mínima. També a Santa Coloma de Farners on el 3 de maig es podria arribar a temperatures similars. A Olot, el pròxim dilluns la diferència serà una mica més extrema passant dels 26ºC als 10ºC, una tendència que es repetirà a la majoria de municipis de la demarcació.