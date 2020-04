La Conselleria insta el professorat a treballar virtualment amb seguretat

El treball educatiu digital ha portat el Departament d'Educació a donar una sèrie d'instruccions al professorat perquè ho facin amb seguretat, en el sentit que utilitzin plataformes fiables o no es difonguin imatges sense autorització, entre d'altres. A més, la Conselleria recorda als docents que si a dintre de la seva comunitat educativa es produeix algun conflicte o es detecta algun cas de ciberassetjament han d'adreçar-se a la Unitat de Suport a la Convivència Escolar. Pel que fa a la seguretat, Educació ha redactat una sèrie d'orientacions per garantir la protecció dels alumnes durant les comunicacions virtuals, ja que així es realitza la feina aquest últim trimestre del curs (com l'alumna que apareix a la fotografia).