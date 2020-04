Continua la recerca de la dona de 70 anys de les Planes d'Hostoles desapareguda ahir al migdia

Continua la recerca de la dona de 70 anys, veïna de les Planes d'Hostoles (Garrotxa), desapareguda des d'ahir a les 14 hores del migdia. Des d'ahir a la tarda i durant tota la nit hi ha hagut un dispositiu de recerca des de la zona on viu, el bosc de la Canova, fins a altres indrets com el carril bici fins a Amer i fins a Sant Feliu de Buixalleu. No es va trobar cap rastre i aquest dijous es tornarà a pentinar tota la zona amb l'ajuda d'un helicòpter, que ja hi treballa des de primera hora del matí, onze dotacions de Bombers i efectius de Protecció Civil, Mossos i un grup de voluntaris.