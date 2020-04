Creixen els parts naturals a l'hospital d'Olot enmig de la crisi sanitària del coronavirus

L'hospital d'Olot ha viscut un repunt de parts naturals durant la pandèmia. Han registrat 40 naixements i un 34% han estat sense anestèsia ni instrumentació mentre que la mitjana anual és d'un 25%. En un moment de màxima protecció i seguretat per evitar contagis, l'equip ginecològic assegura a l'ACN que la dada confirma el centre com un espai de referència en parts naturals però també admeten que hi hagut factors a favor. Arran de la covid-19, s'ha ofert atenció telefònica les 24 h per aclarir dubtes i les parteres han fet més feina de dilatació a casa per evitar haver de fer aquest treball a l'hospital. Han tingut una embarassada amb covid-19 que va parir en un box aïllat i que juntament amb el nadó estan en bon estat de salut.

"No fem res diferent que abans", assegura la cap del Servei de Ginecologia de l'hospital d'Olot, Sandra Tudela, en declaracions a l'ACN. Si bé la irrupció de la covid-19 els ha obligat a modificar els circuits hospitalaris i adaptar mesures de protecció molt més estrictes, el servei assistencial durant els parts no ha canviat en aquest centre. Les parteres poden seguir utilitzant teràpies com l'aigua calenta o les pilotes. L'únic aspecte que no està permès és l'acompanyant a quiròfan en cas de cesària per motius de seguretat.

L'hospital d'Olot és un dels centres de referència en parts naturals a la demarcació i, fins i tot, algunes famílies de fora de la comarca decideixen tenir-hi el fill. El coronavirus no ha alterat aquesta tendència sinó tot al contrari. Des que va començar la pandèmia fins a l'actualitat han tingut 40 parts i el percentatge de naixements sense epidural ni instrumentació ha estat nou punts per sobre de la mitjana anual que se situa en un 25%. "Això demostra que seguim treballant com fins ara però sí que hi ha hagut factors a favor", admet Tudela.

D'una banda, les dones han entès que era millor fer el màxim de treball de dilatació a casa per evitar haver-ho de fer a l'hospital, on hi ha més risc de contagi. Al arribar en un estat més avançat hi ha més probabilitats que pugui ser natural. De l'altra, s'ha ofert un servei d'atenció telefònica de 24 h. perquè les embarassades puguin fer consultes i informar de la seva situació a un equip de professionals de manera que també se'ls ha fet un acompanyament des de casa. Segona la doctora, aquest ha estat un servei molt important per donar tranquil·litat i aclarir tots els dubtes lligats amb la situació d'emergència després que s'haguessin de cancel·lar les sessions en grup de la preparació del part.

Com ja han fet altres hospitals, també s'han incentivat les altes sense ingrés en els casos que ha estat possible segons l'estat de salut de la mare i el nadó i el tipus de part. Si són naturals, s'han fixat entre 6 i 12 hores per poder donar l'alta a domicili des de la sala de parts on s'ha habilitat un espai per evitar haver-les de traslladar a maternitat. Si és instrumentat ja són 24 hores i en cas de cesàries, el protocol estableix que cal que passin unes 36 hores des del naixement.

Informació precisa i més protecció

Donar la informació precisa és clau per donar tranquil·litat a les embarassades, segons Tudela. Admet que al principi de la pandèmia no hi havia massa informació i que en tot moment s'han ajustat al que deien les autoritats. També s'ha preparat a les futures mares perquè no els sorprengués el nivell de protecció durant el part. "Els diem que l'atenció és la mateixa però que ens veuran més protegides; al moment del part hi ha un alt risc de contagi i vestim ulleres, màscares, bates impermeables, no al nivell d'UCI però superior a l'habitual", detalla. I afegeix que una de les pors és que separessin les mares dels nadons arran del covid-19, una pràctica que es va descartar atès que no hi havia evidències científiques ni protocols que ho indiquessin.

Un cas de partera amb covid-19

El protocol estableix que les dones que presenten símptomes com afectació respiratòria han de passar per urgències mentre que les que no, van directament de la recepció als paritoris. Només han tingut el cas d'una dona que va parir i que va donar positiu per covid-19. Va ser un part natural i sense complicacions i va tenir la criatura en un box aïllat d'urgències perquè no la podien traslladar a maternitat. Va donar positiu amb símptomes molt lleus mentre que el nadó va donar negatiu. Tots dos van ser donats d'alta i estan en bon estat de salut.

D'altra banda, des de dimarts l'hospital ha reprès de forma telemàtica els grups de preparació del part i en els pròxims dies també ho farà amb els de lactància i el postpart. És un "servei essencial" que calia seguir donant, subratlla la cap d'Unitat d'Obstetrícia, Lídia Coromina, que admet que no saben encara quan podran tornar a ser presencials. Tot dependrà de com evolucioni la pandèmia.