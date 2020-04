Desconcert i dubtes també en la cultura i els agents turístics

Sentiments contradictoris no exempts de crítiques entre alguns sectors de la societat catalana i espanyola, que comencen a percebre el final de la llum del túnel. Restauradors, perruqueries, sector turístic, hotelers, empresaris, gestors culturals del país... tots han rebut amb molts dubtes el programa de desescalada previst per a les properes setmanes i que afecten de manera directa a l'esperat retorn a la normalitat dels seus negocis. Majoritàriament la primera reacció és la del dubte perquè no s'han concretat amb quines condicions s'haurà d'assolir aquesta normalitat.

Des del sector empresarial també s'han expressat aquests dubtes perquè consideren que no tots els treballadors ara inclosos en un ERTO podran reincorporar-se de cop. Sobretot això afecta les petites i mitjanes empreses que han manifestat obertament la seva voluntat de tornar a l'activitat però consideren que la incorporació haurà de ser gradual. Aquest desconcert arriba també al sector turístic. L'aliança per l'excel·lència turística, Exceltur, considera que aquesta desescalda té moltes «restriccions i contradiccions» que fan inviable que el sector pugui tornar a engegar motors. El sector turístic és un dels que ha rebut una patacada més gran en aquesta crisi i no veu que el que s'ha anunciat sigui ara per ara viable.

De la mateixa manera es van expressar els hotelers que es van mostrar «decebuts» amb el pla anunciat. La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics pensa que no s'han tingut en compte les especifitats del seu sector i les particularitats de cada negoci i, per tant, opinen que es pràcticament impossible poder reobrir.

I les llibreries, un sector molt castigat i que ja van perdre una diada tan assenyalada per a les seves vendes com és Sant Jordi, van celebrar amb «alegria» la seva i inclusió en la primera fase de la desescalada però van reclamar igualment un protocol de seguretat i que aquesta responsabilitat no recaigui «només en el sector».

El negoci cultural és un dels que va expressar més obertament el seus dubtes pel pla de desescalada, ja que veuen difícil que es puguin complir determinades condicions. Isabel Vidal, directora general del Grup Focus, responsable de molts espectacles va dir en declaracions a RAC-1 que amb aquest pla «anar al teatre voldrà dir estar en una sala mig buida. No és sostenible una situació així. Tenir un terç de l'aforament és un fracàs econòmic». L'únic sentiment positiu és que «s'han donat unes dates concretes per obrir abans de l'estiu», declarava Vidal, a la vegada que va insistir en que obrir en aquestes condicions moltes sales hauran de tancar perque no podran mantenir espectacles amb un aforament reduït.

Tampoc ho tenen clar les agències de viatges perquè no poden reobrir si la seva activitat no pot anar lligada a altres sectors determinants. En aquest sentit, Martí Sarrate, president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges té molt clar que és «impossible» salvar la temporada i obrir els seus negocis si no hi ha per exemple transport aeri. Una cosa es complementa de l'altra. Per tant, si falla un dels actors no es pot tirar endavant l'activitat econòmica. Els empresaris turístics són els que han reclamat amb més insistència ajudes europees davant la falta de concreció per part de l'Estat.



Per àrees sanitàries

I per si no hi havia prou amb un pla de desconfinament poc aclaridor n'hi ha que encara hi posen més llenya al foc. La portaveu del Govern, Mertixell Budó, va citicar que el Govern central fixi la província com unitat bàsica territorial per dur a terme el desconfinament i va demanar que es faci des de les regions sanitàries i les àrees bàsiques de salut. Segons Budó, desconfinar sobre la base de regions i sectors sanitaris és «el més adequat i respon la situació real del territori».