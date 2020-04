Una desescalada amb moltes corbes

El pla de desescalada del president espanyol Pedro Sánchez que ha de portar el país cap a una «nova normalitat» no convenç i el clima d'incertesa s'ha instaurat en gran part de les activitats econòmiques no essencials, que romanen tanades a l'expectativa de si podran reobrir amb les noves condicions que imposarà el Govern. Bars, restaurants i hotels veuen «inviable» tornar a l'activitat amb les condicions marcades per la Moncloa. S'encaminen cap al segon mes amb la persiana abaixada, sense ingressos però amb despeses fixes com els lloguers o hipoteques, i amb la perspectiva d'haver de recórrer la desescalada a mig gas, reduint l'aforament de cliens i adoptant exigents mesures de seguretat i higiene.

Tampoc ho veuen gens clar els empresaris de l'oci nocturn, un gremi que serà l'últim a recuperar l'activitat, si tot va bé, a partir del 8 de juny, també amb les preceptives limitacions de públic, distanciament social i molts controls sanitaris. Reclamen, gairebé a la desesperada, l'»ajuda» del Govern amb moratòries de lloguers i hipoteques dels locals, la suspensió de tributs, i fins i tot ajudes a fons perdut. Una mica més optimistes són els exhibidors de cinema, que segons el pla de Sánchez, podrien reobrir les sales el 25 de maig si es compleixen els terminis previstos. A falta de concretar quina programació i quins protocols han de seguir, i veure la resposta del públic, ara estan immersos en adequar els complexos a la «nova normalitat», on hi predominaran les mascaretes, els guants, els gels hidroalcohòlics i, fins i tot, potser les càmeres tèrmiques per prendre la temperatura dels espectadors.

En general una de les queixes és que falta concreció. El president del Govern va parlar dimarts durant més d'una hora, però encara hi ha moltes incògnites per desvetllar. Les perruqueries, per exemple, segueixen sense tenir el protocol sanitari que hauran de seguir i dubten si la seva activitat pot reobrir ja aquest cap de setmana que ve o a partir de dilluns, o ha d'esperar-se fins la fase 1 prevista a partir de l'11 de maig. En qualsevol cas, el sector s'està adaptant a les circumstàncies.

Restauració i hotels

Incertesa i por al contagi

El sector de l'hostaleria ha rebut amb decepció les mesures pel desconfinament presentades pel Govern central. La limitació dels aforaments al 30%, la manca d'ajudes als empresaris, la por al contagi i les restriccions de mobilitat establertes per províncies centren les crítiques de bars, restaurants i hotels. No hi veuen reflectides les especificitats del sector i la Federació d'Hostaleria de Comarques Gironines alerta que la majoria d'establiments no s'aventuraran a obrir. «És completament inviable. No hi haurà ningú que s'atreveixi a obrir perquè serà una completa ruïna», ha pronosticat el president de la Federació, Antoni Escudero. Hi coincideix també el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, que tem, en declaracions a l'ACN, que fins al 20% dels bars i restaurants de la ciutat hagin d'acabar tancant.

Des de la Federació es titlla d'«antieconòmic» el pla, perquè tampoc preveu ajudes als empresaris i demanen poder flexibilitzar els ERTOs, així com que es puguin condonar impostos o bé ampliar els terminis de pagament. I en aquest punt assenyala directament als ajuntaments, a qui acusa de posar-s'hi «d'esquenes». Si bé alguns com el de Mont-ras han respost aquesta demanda, la majoria no ho ha fet, assenyala.

El de la capacitat dels locals és un dels punts que genera més incertesa. Consideren que de res serveix si no es resolen altres aspectes com la lliure circulació entre províncies o test massius a tota la població. A Barcelona, per exemple, des del gremi de restauradors ja ha demanat a l'Ajuntament que permeti ampliar l'espai de les terrasses.



La frontera tancada i sense clients francesos, un greuge més

A la demarcació de Girona la crisi del coronavirus té un problema afegit: el tancament de la frontera. Escudero diu que el pla presentat «no els serveix per a res» perquè recorda, a més, que per a l'economia gironina els clients francesos tenen un pes important i, per tant, fins que no s'obri la frontera no es podrà treballar amb normalitat.

En termes similars s'ha manifestat l'Associació de Càmpings i l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) que valora com a «negatiu i perjudicial» per al sector el pla. La mobilitat entre províncies en principi s'activa a finals de juny, però queda el dubte de quan s'obriran les fronteres, una qüestió que es considera primordial. «Si les fronteres es mantenen tancades el sector no se'n sortirà» afirma el president de l'ATA Lluís Parera.

Càmpings

Demanen protocols sanitaris i menys restriccions de mobilitat

Els càmpings gironins valoren positivament que el Govern espanyol hagi fet públic el pla de desescalada del confinament però lamenten la gran incertesa que provoca i mantenen que falten moltes respostes. D'una banda, els càmpings gironins reclamen poder disposar el més aviat possible dels protocols sanitaris per dur a terme l'activitat i, sobretot, que siguin uns protocols assumibles. I, de l'altra, el sector considera clau que hi hagi mobilitat; i, en aquest sentit, reclama que es pugin obrir les fronteres.

«El nostre sector depèn molt del turisme internacional; aquest és un element clau i demanem que es concreti. El turisme intern és important però no suficient per a nosaltres», s'afegeix .

Segons els càmpings gironins, també caldrà veure com es concreten les limitacions d'ocupació que planteja el pla, i quines dates hi ha d'obertura de platges. «Molts dels nostres càmpings es troben a la costa i que els nostres clients puguin gaudir de la platja és important», afirmen des de l'associació.

Apartaments turístics

Alerta per la disminució de reserves fruit de la incertesa

El sector dels apartaments turístics considera, a més, molt negatiu no tenir cap manual ni protocol sanitari per part del Govern de com s'ha d'actuar amb els clients i es valora també com a preocupant el fet que no es deixin fer servir zones comunes als turistes, ja que això pot comportar una disminució de reserves.

«Les reserves s'estan frenant i moltes anul·lant amb l'anunci d'aquest pla, ja que hi ha molta incertesa», afirma Parera. El sector ja va reclamar al Govern espanyol ajudes directes a fons perdut per salvar les empreses turístiques i a la Generalitat que concreti quines ajudes ofereix a les empreses turístiques.

D'altra banda, l'Institut per la Qualitat Turística Espanyola està dissenyant un protocol únic per saber com procedir a aquesta obertura, on hi participen les patronals d'arreu del territori. És per això que Antoni Escudero demana que els empresaris del sector no facin «cap inversió», fins que es coneguin aquestes mesures, ja que podrien ser «despeses inútils».

Oci nocturn

La inviabilitat de reobrir sense ajudes i amb aforament limitat

Les discoteques seran un dels últims sectors a recuperar l'activitat. Si tot anés rodat, podrien reobrir a partir del 8 de juny, quan arrenqui la fase 3 de la desescalada. Però per tornar a veure les pistes de ball plenes, qui sap fins quan haurem d'esperar. De moment els responsables del gremi consideren inviable tornar a l'activitat si no reben ajudes urgents de l'administració i si no es canvia el protocol que els obligarà a admetre com a màxim una tercera part de l'aforament. «Ajornar lloguers o hipoteques és pa per avui i gana per demà. Si el Govern no ajuda el sector amb moratòries, suspensió de tributs estatals, regionals i municipals, i ajudes a fons perdut, hi haurà molta gent que no arribarà ni a l'inici de la nova normalitat», argumenta Joaquim Boadas, secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) i de Spain Nightlife.

La patronal de l'oci nocturn espanyol engloba les activitats de beach club fins a l'oci matinal, passant pels restaurants (horari de sopar), els bars de copes i les discoteques i similars. Des que el decret de l'estat d'alarma els va tancar els negocis, el sector insisteix en la necessitat que, des de les administracions, s'adoptin mesures econòmiques, fiscals i laborals urgents que evitin la ruptura del sector. Segons Boadas, «els locals hauran estat tancats diversos mesos i no podran fer front al pagament acumulat, ni tan sols de forma ajornada o amb una rebaixa del 50%. De la mateixa manera, hauria d'acordar-se de forma urgent una moratòria en el pagament d'hipoteques i préstecs personals ja que això està penalitzant greument la tresoreria de les empreses».

L'altra crítica fa referència a la reducció dels aforaments. Que només puguin reobrir amb un terç de la clientela se'ls revela «inviable» i per això proposen acordar d'altres mesures d'higiene i seguretat. Molts establiments ja s'estan preparant per, quan sigui l'hora, posar a disposició dels clients mascaretes, guants i solucions hidroalcohòliques.

Cinema

Mascaretes, guants i càmeres tèrmiques per garantir la màxima seguretat a les sales

La crisi també assota el món de l'exhibició cinematogràfica. Les sales estan tancades des del 14 de març i hi romandran, com a mínim, fins al 25 de maig, quan hauria d'arrencar la fase 2 del procés de desconfinament. Disposar d'un horitzó, encara que sigui difícil confirmar si realment es podrà tornar a les sales aquell dia o caldrà esperar-ne algun més, satisfà els exhibidors gironins, que ja es preparen per garantir la màxima seguretat tant pels espectadors com pel personal.

Als cinemes Albèniz de Girona tenen clar que s'hauran d'espaiar les sessions per desinfectar a fons les sales, i oferir material de protecció per als treballadors i el públic (mascaretes, solucions hidroalcòholiques...). Josep Maria Pallàs, a més, explica que estan valorant deixar de vendre llaminadures a granel i oferir només productes empaquetats. També s'estan plantejant instal·lar càmeres tèrmiques per prendre la temperatura als espectadors i volen provar una solució per desinfectar amb ozó entre sessions. El dubte, però, és saber si el 25 de maig les distribuïdores hauran refet el calendari d'estrenes (molts títols previstos per aquestes setmanes s'han posposat per la tardor, com ara el darrer James Bond) i quina programació podran oferir (Disney va posar fa uns dies Mulan per la segona quinze de juliol). També, quina serà la resposta de la gent: després de dos mesos de confinament tindran ganes d'anar al cinema? A més Pallàs apunta que quan hagin de reobrir limitant l'aforament al 30% «ens costarà diners».

Aquestes inquietuts són compartides per la cadena Ocine, amb complexos a Girona, Platja d'Aro i Blanes que sumen més de 5.300 butaques. Fonts de l'empresa valoren que disposar d'una primera data a l'horitzó «és una bona notícia», tot i que lamenten la incertesa que encara envolta moltes qüestions com els protocols sanitaris que caldrà seguir, la programació que podran oferir, i de quina manera s'adaptarà el públic a la «nova normalitat» també apligada a l'oci cinematogràfic. «Hem començat a treballar en el nostre propi protocol perquè la prioritat absoluta és donar garanties de seguretat a la gent i als nostres treballadors», expliquen. Preveuen també espaiar les sessions, aprofundir les netejes i que els guants, les mascaretes i les solucions hidroalcohòliques siguin elements quotidians quan es vagi a veure una pel·lícula. Als Ocine també potenciaran la venda d'entrades per internet. La cadena, que té cines també a França i a d'altres localitats d'Espanya, es podria arribar a trobar amb un escenari on algunes sales estiguessin obertes perquè en aquella localitat ja s'han superat les fases prèvies de desescalada, però que en d'altres punts de l'estat encara romanguessin tancats el 25 de maig perquè el procès va més lent.

Perruqueries

Pendents del BOE per saber quan poden reobrir i amb quins protocols sanitaris i higiènics

Quan podran reobrir les perruqueries és una de les grans incògnites que des de dimarts al vespre intenta resoldre Neus Roura, la presidenta del Gremi de Girona, i els seus companys de la resta del país. Alguns creuen que pot ser aquest mateix cap de setmana, o a molt estirar, dilluns que ve, i d'altres pensen que serà a partir de l'11 de maig, en la fase 1. La resposta haurà de trobar-se al BOE, que en els propers dies (avui donarà les consignes de com han de ser les sortides per fer esport a partir de dissbte) anirà donant més pistes del desconfinament.

«Estem a l'expectativa, hem d'esperar el BOE per aclarir si podem obrir el dia 4 o el dia 11, en funció de en quina fase ens trobem. A part no tenim els protocols de Sanitat oficials», subratllava ahir la banyolina. Els diferents establiments s'estan preparant pel seu compte per tenir-ho tot a punt i començar a atendre els clients tant aviat com sigui possible. N'hi ha que ja han contactat amb els clients per fer llistes de torns.