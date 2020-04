Girona registra dues morts, la xifra més baixa des de l'inici de la pandèmia

La província de Girona va registrar ahir només dues defuncions, una xifra que es va assolir el segon dia amb víctimes mortals, el 17 de març, i que dos dies després ja pujava a sis víctimes, amb alts i baixos que pràcticament des de llavors han superat la desena de casos diaris. Són dades que es desprenen del mapa de defuncions dissenyat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) amb xifres d'ahir del Departament de Salut i que inclouen tant sospitosos com confirmats. Així, el total de morts registrat a la demarcació gironina fins ahir és de 598. Pel que fa al nombre de casos, la xifra puja als 18.270, amb 42 nous positius ahir, setze menys que dimarts.

La xifra d'hospitalitzats ha tornat a baixar del mig miler, amb 493 casos i quinze menys que dimarts. D'aquests, 59 estan en estat greu, una xifra que ha patit un petit repunt respecte del dimarts, quan n'hi havia 55. Pel que fa als sanitaris contagiats, n'hi ha 283, cinc més que dilluns.

L'hospital de Figueres va registrar una de les defuncions del dia, amb 23 d'acumulades. L'ens que gestiona el centre, la Fundació Salut Empordà, ha registrat fins ara 297 positius, una desena més que dimarts. També van donar tres noves altes, que ja en sumen 131 des de l'inici de la pandèmia. En el cas dels professionals, 80 dels 95 confirmats ja s'han reincorporat.

A la Fundació Hospital d'Olot ahir tenien dotze pacients ingressats, el mateix nombre que dimarts. A més hi ha tretze professionals sanitaris contagiats, i sis més es van reincorporar a la feina, amb 86 en total. En línia amb les mesures de retorn a la normalitat, la Fundació ahir va comunicar que aquesta setmana s'han reiniciat les classes de preparació al naixement, postpart i suport de lactància materna de manera virtual.

A l'hospital de Palamós, que gestiona Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) hi ha 18 pacients ingressats, tres menys que el dia anterior, vuit pendents dels resultats i es van donar dues noves altes. Des de l'inici de la pandèmia ja se n'han donat 104. Al sociosanitari Palafrugell Gent Gran compten amb 41 ingressats i ja s'han donat 14 altes.

L'hospital de Blanes té, a data d'ahir, quinze ingressats amb el virus i ha donat una nova alta. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva té 23 sanitaris infectats. L'hospital de Campdevànol compta amb 3 persones ingressades i vuit professionals infectats. Des de l'inici s'han diagnosticat 113 casos i s'han donat 60 altes.

Pel que fa a les dades de Catalunya, aquest dimarts es van registrar 150 nous morts, que eleven el total des de l'inici de la pandèmia en 10.073 defuncions, de les quals 2.902 eren a residències i 5.835 a hospitals. Es van donar 640 altes, 29.574 en total i hi ha 8.039 sanitaris contagiats. Les xifres la situen com l'única comunitat on la corba encara no és completament descendent, sinó que dibuixa alts i baixos diaris.

Repunt de morts a Espanya

Espanya va registrar ahir 325 defuncions, segons les dades del Ministeri de Sanitat. La xifra puja respecte a aquest dimarts, quan es van registrar 301 defuncions. En total, 24.275 persones han mort des de l'inici de l'epidèmia. També van pujar els positius, 2.144, amb 212.917 en total. En canvi, es va disparar les xifres de curats amb 6.399 noves altes després que dimarts se'n donessin 1.673. En total ja s'han curat 108.947 persones. Els professionals sanitaris que s'han contagiat són 39.230.